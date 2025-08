Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ αποκάλυψε πως πάσχει από τη νόσο του Lyme

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ μίλησε ανοιχτά για την υγεία του μέσα από μια προσωπική ανάρτηση στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι πάσχει από νόσο του Lyme — μια κατάσταση που, όπως λέει, είναι «εξουθενωτική, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά».

Ο τραγουδιστής έκανε την αποκάλυψη με αφορμή τη λήξη της διετούς περιοδείας του, Forget Tomorrow. Αν και δηλώνει ότι είναι κατά βάση εσωστρεφής άνθρωπος, ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί «τι συμβαίνει πραγματικά» πίσω από τα φώτα.

«Όταν έλαβα τη διάγνωση, έπαθα σοκ», έγραψε. «Αλλά τουλάχιστον κατάλαβα γιατί βρισκόμουν πάνω στη σκηνή και ένιωθα έντονους νευροπαθητικούς πόνους ή απλώς εξαντλητική κόπωση και αδιαθεσία.»

Ο Τίμπερλεϊκ εξήγησε ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με μια δύσκολη απόφαση: να σταματήσει την περιοδεία ή να συνεχίσει. Τελικά, επέλεξε να προχωρήσει.

«Αποφάσισα ότι η χαρά που μου δίνει η σκηνή ξεπερνά το πρόσκαιρο στρες που ένιωθε το σώμα μου. Και χαίρομαι που συνέχισα,» ανέφερε. «Κατάφερα να αποδείξω στον εαυτό μου την πνευματική μου ανθεκτικότητα και τώρα έχω τόσες ξεχωριστές στιγμές μαζί σας, που δεν θα ξεχάσω ποτέ.»

Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι δίσταζε να μιλήσει δημόσια για την κατάστασή του, καθώς είχε μεγαλώσει με την αρχή ότι τέτοιες δυσκολίες τις κρατάς για τον εαυτό σου. Ωστόσο, τώρα προσπαθεί να είναι πιο διαφανής, ώστε να μην παρερμηνεύεται.

«Μοιράζομαι όλα αυτά με την ελπίδα να καταφέρουμε να συνδεθούμε περισσότερο μεταξύ μας. Θέλω κι εγώ να κάνω το μέρος μου για να βοηθήσω άλλους που περνούν το ίδιο.»

Ο Τίμπερλεϊκ έκλεισε το μήνυμά του ευχαριστώντας το επιτελείο, τους μουσικούς του και το κοινό της περιοδείας, λέγοντας πως «θα τους θαυμάζει για πάντα» και πως «έκαναν τα όνειρά του πραγματικότητα.»

«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν το συναίσθημα του να βρίσκεσαι πάνω στη σκηνή και να μοιράζεσαι τη ζωντανή μουσική με όλους σας. Είναι μια συχνότητα που δεν συγκρίνεται με τίποτα. Ιερή για μένα. Δεν ξέρω τι επιφυλάσσει το μέλλον μου στη σκηνή, αλλά θα φυλάω αυτό το ταξίδι - και όλα τα προηγούμενα - σαν θησαυρό. Για μένα, ήταν θρυλικό.»

Τέλος, απηύθυνε ένα συγκινητικό μήνυμα στη σύζυγό του Τζέσικα Μπίελ και στους δύο γιους τους:

«Η καρδιά μου είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη! Αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Να είστε καλοί μεταξύ σας. Μην τα θεωρείτε όλα δεδομένα. Στη Jess, τον Silas και τον Phin... τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από την αγάπη σας. Είστε η καρδιά μου και το σπίτι μου. Έρχομαι.»

Η ανάρτηση του τραγουδιστή ήρθε εν μέσω επικρίσεων που δέχθηκε από μερίδα θεατών για ορισμένες εμφανίσεις που θεώρησαν «άτονες».

Ωστόσο, η περιοδεία Forget Tomorrow, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024 λίγο μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ Everything I Thought It Was, σημείωσε εμπορική επιτυχία, αποφέροντας πάνω από 73,2 εκατ. δολάρια σε 41 συναυλίες ως τα τέλη Μαΐου, σύμφωνα με το Billboard. Έτσι, ο Timberlake κατετάγη 10ος κορυφαίος καλλιτέχνης περιοδειών στο σχετικό μεσοχρονικό Boxscore της χρονιάς.

Άλλοι καλλιτέχνες που έχουν αποκαλύψει πως διαγνώστηκαν με νόσο του Lyme είναι οι Shania Twain, Avril Lavigne και Justin Bieber.

Νόσος του Lyme: Τι είναι

Η νόσος του Lyme (ή βορρελίωση) είναι μια λοιμώδης νόσος που προκαλείται κυρίως από το βακτήριο Borrelia burgdorferi και μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω του τσιμπήματος μολυσμένου τσιμπουριού.

Πώς μεταδίδεται:

Μέσω τσιμπήματος από μολυσμένο τσιμπούρι, συνήθως μετά από επαφή με περιοχές με ψηλά χόρτα, δάση ή ζώα.

Το τσιμπούρι πρέπει να μείνει προσκολλημένο στο δέρμα για αρκετές ώρες (συνήθως >24 ώρες) για να μεταδοθεί το βακτήριο.

Κύρια συμπτώματα:

Αρχικό στάδιο (μέρες έως λίγες εβδομάδες μετά το τσίμπημα):

Κόκκινο εξάνθημα σε σχήμα "στόχου" (ονομάζεται erythema migrans)

Πυρετός, ρίγη, πονοκέφαλος, κόπωση, μυαλγίες

Μεσαίο/προχωρημένο στάδιο (εβδομάδες έως μήνες):