Το γύρο του κόσμου έκανε τη Δευτέρα η είδηση της παραίτησης από CEO του Twitter του ιδρυτή της εταιρείας, Τζακ Ντόρσεϊ, επιβεβαιώνοντας ο ίδιος τις πληροφορίες που μετέδιδαν νωρίτερα τα αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης για αποχώρησή του.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ο ιδρυτής και έως χθες CEO του Twitter έχει απασχολήσει τον διεθνή Τύπο. Η «ασκητική» ζωή που ακολουθεί, τρώγοντας μόνο μία φορά την ημέρα και κάνοντας μπάνια σε παγάκια, έχει προκαλέσει ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς πολλοί είναι αυτοί που τον κατηγορούν πως παρά το γεγονός ότι έχει υιοθετήσει στην καθημερινότητά του «σπαρτιάτικες» πρακτικές, εντούτοις φαίνεται να απολαμβάνει τις απολαύσεις που προσφέρει ο πολυτελής βίος.

Από τη μια κυκλοφορεί με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τρώει μόνο ένα γεύμα ανά 24ωρο, ξυπνάει καθημερινά στις 5 το πρωί προκειμένου να κάνει λουτρά πάγου εναλλασσόμενα με σάουνα, να γυμναστεί και να διαλογιστεί δύο φορές, περπατάει καθημερινά περίπου 8 χλμ. για να πάει στο γραφείο του και από την άλλη μένει σε υπερπολυτελή βίλα αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με πανοραμική θέα στη Γέφυρα Golden Gate του Σαν Φρανσίσκο, διασκεδάζει με πάμπλουτες διασημότητες και βγαίνει με μοντέλα.

Παράλληλα, η εικόνα του με το μακρύ και κάπως ατημέλητο μούσι θυμίζει περισσότερο ερημίτη παρά δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία.

