Δεν ξέρω αν το έμαθε κανείς αλλά παραιτήθηκα από το Twitter, έγραψε πριν από λίγο ο Τζακ Ντόρσεϊ σε ανάρτησή του.

Νωρίτερα, είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ αναμενόταν να παραιτηθεί από τον εκτελεστικό του ρόλο.

Στο άκουσμα των πληροφορίων, οι μετοχές του Twitter αυξήθηκαν κατά 11%.

Σε ένα μακροσκελές μήνυμά του ανέφερε ότι υπήρχαν τρεις λόγοι που θεωρεί ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να φύγει, δίνοντας τη θέση του στον Parag Agrawal.

Σημείωσε ότι ο Parag Agrawal είναι η επιλογή του ως ο επόμενος Διευθύνων Σύμβουλος «εδώ και αρκετό καιρό δεδομένου του πόσο βαθιά κατανοεί την εταιρεία και τις ανάγκες της».

«Είναι περίεργος, διερευνητικός, λογικός, δημιουργικός, απαιτητικός, με επίγνωση του εαυτού του και ταπεινός. Καθοδηγείται από την καρδιά και την ψυχή του και είναι κάποιος από τον οποίο μαθαίνω καθημερινά. Η εμπιστοσύνη μου σε αυτόν ως CEO είναι βαθιά», έγραψε ο Ντόρσεϊ.

Επισήμανε δε ότι η φιλοδοξία και οι δυνατότητες των υπαλλήλων του Twitter τον ώθησαν επίσης να αποχαιρετήσει τον ηγετικό του ρόλο.

Αναφέροντας το παράδειγμα του Parag Agrawal, σημείωσε είπε ότι ο απόφοιτος του IIT Bombay ξεκίνησε στο Twitter ως μηχανικός «που νοιαζόταν βαθιά για τη δουλειά μας και τώρα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλός μας (είχα κι εγώ μια παρόμοια διαδρομή...το έκανε καλύτερα!)».



«Αυτό και μόνο με κάνει περήφανο», έγραψε. «Ξέρω ότι ο Parag θα μπορέσει να διοχετεύσει αυτή την ενέργεια καλύτερα γιατί την έχει ζήσει και ξέρει τι χρειάζεται (η εταιρεία). Όλοι σας έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την πορεία αυτής της εταιρείας προς το καλύτερο. Το πιστεύω με όλη μου την καρδιά!» πρόσθεσε.

Είπε ότι το γεγονός πως ο Bret Taylor συμφώνησε να γίνει πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ήταν επίσης ο λόγος πίσω από την παραίτησή του.

Ο Ντόρσεϊ πρόσθεσε ότι έχοντας τον Taylor στον ηγετικό ρόλο έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στη δύναμη του διοικητικού συμβουλίου για το μέλλον της εταιρείας.

Στο υστερόγραφο του δε, εξέφρασε την επιθυμία του η εταιρεία να γίνει η πιο διαφανής εταιρεία στον κόσμο. «Hi mom!» έγραψε κλείνοντας την ανάρτησή του.

not sure anyone has heard but,



I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl