Τζακ Νίκολσον: Τον ειρωνεύτηκαν τα αδέρφια του Γιόκιτς, μετά την ήττα των Λέικερς

Πολλά σχόλια έχει δημιουργήσει η στάση των αδερφών του Νίκολα Γιόκιτς κατά του γνωστού ηθοποιού Τζακ Νίκολσον στον τελευταίο αγώνα μεταξύ Ντένβερ Νάγκετς και Λος Άντζελες Λέικερς.

Τα αδέρφια του MVP των τελικών της Δύσης στο NBA Νίκολα Γιόκιτς εθεάθησαν να πανηγυρίζουν στην Crypto.com Arena μετά την νίκη της ομάδας του Ντένβερ στο Game 3 επί του Λος Άντζελες και τα έβαλαν με τον Τζακ Νίκολσον.

Οι Σέρβοι μάλιστα ειρωνεύτηκαν τον γνωστό φίλαθλο των Λέικερς, ηθοποιό Τζακ Νίκολσον, ο οποίος πρόσφατα έκανε λίγες από τις ούτως ή άλλως σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του για να υποστηρίξει την αγαπημένη του ομάδα του ΝΒΑ.

«Αντίο, τα λέμε του χρόνου», ακούστηκαν να λένε σε βίντεο προς τον ηθοποιό με ειρωνικά χαμόγελα και γύρω τους δεν ήταν λίγοι εκείνοι που επικροτούσαν τα σχόλια. Ο 86χρονος βραβευμένος με Όσκαρ Τζακ Νίκολσον έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση στο γήπεδο της αγαπημένης του ομάδας μετά από αρκετό διάστημα στις 29 Απριλίου για τον 6ο αγώνα της σειράς του πρώτου γύρου των Λέικερς εναντίον των Μέμφις Γκρίζλις.

"See you next year!"



—Jokic bros to Jack Nicholson after Game 3 👀 pic.twitter.com/pE7sv9m3NK