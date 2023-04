Τζακ Νίκολσον: Υποδοχή ήρωα στο γήπεδο των Λέικερς μετά από 2 χρόνια

Ο Τζακ Νίκολσον επέστρεψε στη δημόσια ζωή και του επιφύλαξαν υποδοχή ήρωα στο κορτ των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζακ Νίκολσον έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση την Παρασκευή το βράδυ για τον 6ο αγώνα της σειράς του πρώτου γύρου των Λέικερς εναντίον των Μέμφις Γκρίζλις.

Ήταν ο πρώτος αγώνας στον οποίο βρέθηκε ο Τζακ Νίκοσλσον από τις 19 Οκτωβρίου 2021. Η παρουσία του εκεί χαροποίησε τόσο τους παραβρισκόμενους που ακόμα και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, πλησίασε τον ηθοποιό και τον χαιρέτησε πριν από τον κρίσιμο αγώνα.

Το ίδιο ισχύει και για τον Λάρι Ντέιβιντ, ο οποίος σηκώθηκε από τη θέση του, πέρασε απέναντι από το γήπεδο για να σφίξει το χέρι του Τζακ Νίκολσον.

Ο Τζακ Νίκολσον παρακολούθησε τον αγώνα με τον γιο του, Ρέι και τον εγγονό του, Ντιούκ, οι οποίοι παρακολούθησαν όλοι μαζί ένα βίντεο αφιέρωμα στον Τζακ Νίκολσον στο Crypto.com Arena.

Το βίντεο έδειξε τον Τζακ Νίκολσον στην εμβληματική του ερμηνεία από την «Λάμψη» και στη συνέχεια ως Joker στο Batman. Μετά η κάμερα γύρισε προς τον Τζακ Νίκολσον, ο οποίος αντέδρασε με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο και το πλήθος άρχισε να ζητοκραυγάζει.

Η έξοδος αυτή του Τζακ Νίκολσον έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες αφότου ο θρυλικός ηθοποιός εθεάθη για πρώτη φορά μετά από 18 μήνες στο μπαλκόνι του στο σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς.

Jack Nicholson back courtside for the Lakers - first time since last season’s opening night. pic.twitter.com/OEyr3XPsqA