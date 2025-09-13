ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τσάρλι Κερκ: Αντιδράσεις στην Ιταλία - «Στην αριστερά δικαιολογούν τη δολοφονία ενός νέου» λέει η Μελόνι

«Προσπαθεί να δηλητηριάσει το πολιτικό κλίμα» απαντά στην Ιταλίδα πρωθυπουργό το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα - Θέση πήρε και ένας καθηγητής

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
0

Αντιδράσεις προκαλεί στην Ιταλία η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο μαθηματικός καθηγητής Πιερτζόρτζιο Οντιφρέντι, εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή στο κανάλι La7, και σχολιάζοντας τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, δήλωσε πως «το να πυροβολήσεις τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και το να πυροβολήσεις έναν εκπρόσωπο του Maga είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα».

Εκτός από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στο τηλεοπτικό πάνελ, σήμερα παρενέβη η Τζόρτζια Μελόνι επί του θέματος. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, παρεμβαίνοντας σήμερα στο συνέδριο του μικρού, κεντρώου κόμματος Udc, αναφέρθηκε στη δολοφονία του Αμερικανού, συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ και στο πολιτικό κλίμα το οποίο θεωρεί ότι άρχισε να διαμορφώνεται στη χώρα της.

«Προέρχομαι από μια πολιτική ομάδα η οποία κατηγορήθηκε συχνά ότι διαδίδει μίσος, από εκείνους οι οποίοι τώρα πανηγυρίζουν και δικαιολογούν την εκ προθέσεως δολοφονία ενός νέου ο οποίος ευθυνόταν μόνον για το ότι υπεράσπιζε με θάρρος τις ιδέες του», δήλωσε η Μελόνι.

«Πρέπει, λοιπόν, να φανταστούμε ότι μπορεί να υπάρξουν ηπιότερες ποινές για όποιον πυροβολεί στελέχη της δεξιάς; Θεωρώ ότι ήρθε η στιγμή να ζητήσουμε από την ιταλική αριστερά γιατί συνεχίζει να δικαιολογεί κάποια πράγματα. Και στην Ιταλία, το κλίμα γίνεται αφόρητο», πρόσθεσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Αναφερόμενη στο ίδιο θέμα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Διάβασα πολλά απάνθρωπα και τρομακτικά σχόλια, μετά την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Ένα από αυτά, ήταν του αριστερού διανοούμενου Πιερτζιόρτζιο Οντιφρέντι, ο οποίος είπε πως το να πυροβολείς τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ δεν είναι το ίδιο με το να πυροβολείς έναν εκπρόσωπο του Maga. Θα ήθελα να ρωτήσω τον επιφανή αυτό καθηγητή τι ακριβώς εννοεί. Ότι υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους είναι νόμιμο να πυροβολείς, βάσει των ιδεών τους ή ότι δεν είναι και τόσο σοβαρό να τους πυροβολούμε, πάντα επειδή δεν συμμεριζόμαστε τις ιδέες τους;».

Το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα απάντησε στην Τζόρτζια Μελόνι ότι «προσπαθεί να δηλητηριάσει το πολιτικό κλίμα, με αβάσιμες και επικίνδυνες κατηγορίες σε βάρος της αντιπολίτευσης». Πρόσθεσε δε ότι «είναι η δεξιά, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία πρέπει να απαγορεύσει τα όπλα, με τα οποία παράφρονες, εξτρεμιστές και εγκληματίες, δολοφονούν άνδρες, γυναίκες και συχνά -μέσα σε σχολεία- νέα παιδιά».

O δε καθηγητής Πιερτζόρτζιο Οντιφρέντι, απαντώντας στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, υπογράμμισε ότι τάσσεται κατά οποιασδήποτε μορφής βίας και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η άρνηση της βίας θα έπρεπε να παράγει άρνηση της βίας, αλλά με τον Λούθερ Κίνγκ ούτε αυτό δεν ήταν αρκετό. Όταν όμως ρίχνεις λάδι στην φωτιά, όταν χρησιμοποιούνται τα μέσα αυτά προτρέποντας στην βία κατά των μεταναστών, μπορεί να υπάρξουν αντιδράσεις, τις οποίες προσωπικά δεν συμμερίζομαι και δεν εγκρίνω. Καταλαβαίνω, όμως, ότι μπορούν να συμβούν τέτοια πράγματα».

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσάρλι Κερκ: Η ρητορική του ακροδεξιού ακτιβιστή που ενέπνευσε υποστηρικτές και εξόργισε αντιπάλους

Διεθνή / Τσάρλι Κερκ: Η ρητορική του ακροδεξιού ακτιβιστή που ενέπνευσε υποστηρικτές και εξόργισε αντιπάλους

Ένας προκλητικός ρήτορας, που τα τελευταία χρόνια έγινε διάσημος στους κύκλους του κινήματος MAGA και ενέπνευσε μια γενιά φοιτητών να πολιτικοποιηθούν και να στηρίξουν τον Ντόναλντ Τραμπ
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τσάρλι Κερκ: Η ρητορική του ακροδεξιού ακτιβιστή που ενέπνευσε υποστηρικτές και εξόργισε αντιπάλους

Διεθνή / Τσάρλι Κερκ: Η ρητορική του ακροδεξιού ακτιβιστή που ενέπνευσε υποστηρικτές και εξόργισε αντιπάλους

Ένας προκλητικός ρήτορας, που τα τελευταία χρόνια έγινε διάσημος στους κύκλους του κινήματος MAGA και ενέπνευσε μια γενιά φοιτητών να πολιτικοποιηθούν και να στηρίξουν τον Ντόναλντ Τραμπ
LIFO NEWSROOM
Επιστολή Τραμπ στο ΝΑΤΟ: Είμαι έτοιμος για κυρώσεις στη Ρωσία αν όλα τα μέλη του συμφωνήσουν να κάνουν το ίδιο

Διεθνή / Επιστολή Τραμπ στο ΝΑΤΟ: Είμαι έτοιμος για κυρώσεις στη Ρωσία αν όλα τα μέλη συμφωνήσουν να κάνουν το ίδιο

Ζητά από τα μέλη του ΝΑΤΟ να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία και να επιβάλουν δασμούς έως και 100% στην Κίνα, για την οποία θεωρεί ότι «ασκεί κυριαρχία» πάνω στη Ρωσία
LIFO NEWSROOM
Τζέφρι Έπσταϊν: Το Υπουργείο Οικονομικών θα κοινοποιήσει τα οικονομικά αρχεία του στο Κογκρέσο

Διεθνή / Τζέφρι Έπσταϊν: Το Υπουργείο Οικονομικών θα κοινοποιήσει τα οικονομικά αρχεία του στο Κογκρέσο

Το υπουργείο δεσμεύτηκε να παραδώσει έγγραφα που αναμένεται να περιλαμβάνουν αναφορές ύποπτης δραστηριότητας σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν και την πρώην σύντροφό του και συνεργό του, Γκιζλέιν Μαξγουέλ
LIFO NEWSROOM
Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Απόλυτο σκάνδαλο» - Ο άγνωστος καυγάς με τον βασιλιά Κάρολο στη Νέα Ζηλανδία

Διεθνή / Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Απόλυτο σκάνδαλο» - Ο άγνωστος καυγάς με τον βασιλιά Κάρολο στη Νέα Ζηλανδία

«Περίμενα να πάω να της βάλω την τιάρα και άκουγα τον πρίγκιπα που ωρυόταν και φώναζε στο διπλανό δωμάτιο» θυμάται ο κομμωτής της αείμνηστης πριγκίπισσας
LIFO NEWSROOM
«Προδοτική επίθεση» του Ισραήλ: Σαουδική Αραβία και Εμιράτα ξεσπούν - Κίνδυνος για τις «Συμφωνίες του Αβραάμ»

Διεθνή / «Προδοτική επίθεση» του Ισραήλ: Σαουδική Αραβία και Εμιράτα ξεσπούν - Κίνδυνος για τις «Συμφωνίες του Αβραάμ»

Η αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ σε στελέχη της Χαμάς στη Ντόχα προκαλεί θύελλα αντιδράσεων στον Περσικό Κόλπο - Σαουδική Αραβία, Εμιράτα και Κατάρ καταγγέλλουν παραβίαση διεθνούς δικαίου, ενώ οι Συμφωνίες του Αβραάμ κινδυνεύουν να τιναχτούν στον αέρα
LIFO NEWSROOM
«Η Gen Z μίλησε»: Στο Νεπάλ οι φοιτητές διάλεξαν για μεταβατική πρωθυπουργό μια 73χρονη πρώην ανώτατη δικαστή

Διεθνή / «Η Gen Z μίλησε»: Στο Νεπάλ οι φοιτητές διάλεξαν για μεταβατική πρωθυπουργό μια 73χρονη πρώην ανώτατη δικαστή

Ο διορισμός της Σουσίλα Κάρκι ήταν απαίτηση των φοιτητών που βγήκαν μαζικά στους δρόμους καταγγέλλοντας τη διαφθορά και την απαγόρευση των social media.
LIFO NEWSROOM
 
 