Αγρότες: Οι δρόμοι στην Αθηνών - Θεσσαλονίκης που θα είναι ανοιχτοί στις γιορτές

Με τους ίδιους να δηλώνουν πως θα «κάνουν γιορτές στα μπλόκα», οι αγρότες αποφάσισαν μεν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προς εκπλήρωση των αιτημάτων τους, ξεκαθάρισαν δε πως δεν θα παρεμποδίσουν τη διέλευση των οχημάτων εν όψει της εορταστικής περιόδου.

Μάλιστα, στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, οι αγρότες έχουν στήσει επτά μπλόκα κατά μήκος της, τα οποία αίρονται -σταδιακά- από σήμερα διασφαλίζοντας την κυκλοφορία των υπόλοιπων οχημάτων. Όπως διαμηνύουν οι ίδιοι, το ίδιο μοτίβο θα επαναληφθεί και την περίοδο των εορτών, δηλαδή από την ερχόμενη Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, και από τις 30 Δεκεμβρίου μέχρι τις 4 Ιανουαρίου του 2026.

Τα επτά μπλόκα έχουν στηθεί σε συγκεκριμένα σημεία, και οι δρόμοι στην Αθηνών - Θεσσαλονίκης θα είναι ανοιχτοί ως εξής:

Στο ύψος της Θήβας

Στο Κάστρο

Στην Αταλάντη

Στον Μπράλο

Στις Μικροθήβες

Στη Νίκαια Λάρισας και, τέλος, στα

Διόδια Μαλγάρων



Αγρότες: Τι αποφάσισαν για τις ημέρες των Χριστουγέννων

Από την Παρασκευή (19/12) μέχρι και την παραμονή των Χριστουγέννων (24/12) οι αγρότες έχουν καθορίσει ένα πρόγραμμα για τις δράσεις τους:

Παρασκευή πρωί θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση στους δρόμους, ώστε να μπορούν οι πολίτες να μετακινηθούν χωρίς εμπόδια για υποθέσεις όπως δίκες ή ταξίδια.

Από τις 14:00 και μετά την Παρασκευή προβλέπεται μαζικό κλείσιμο παρακαμπτηρίων οδών σε πολλές περιοχές, με συμβολική διάρκεια (π.χ. 2-3 ώρες), ώστε να σταλεί μήνυμα πίεσης στην κυβέρνηση χωρίς πλήρη μπλοκάρισμα.

Το Σαββατοκύριακο είναι σχεδιασμένο να ανοίξουν οι μπάρες των διοδίων ώστε να διευκολυνθούν οι ταξιδιώτες που μετακινούνται ενόψει των γιορτών.

Από Τρίτη (23/12) και μετά (μετά τα Χριστούγεννα) έχουν αποφασίσει να είναι γενικά ανοικτοί οι δρόμοι, με τους αγρότες να επιτρέπουν ελεύθερη διέλευση, ιδίως για όσους πηγαίνουν στα χωριά τους ή επιστρέφουν από τις εορταστικές αποδράσεις.

Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους εδώ και αρκετές εβδομάδες κυρίως διότι θεωρούν ότι οι απαντήσεις που έχουν λάβει από την κυβέρνηση δεν είναι ικανοποιητικές, παρά τις δεσμεύσεις και κάποιες εξαγγελίες λύσεων σε μέρη των αιτημάτων τους.

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι έχει ήδη ανταποκριθεί σε μέρος των αιτημάτων και επαναλαμβάνει ότι είναι ανοιχτή σε διάλογο, αλλά δεν θα ενδώσει σε «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» που ξεφεύγουν από το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Οι αγρότες από την πλευρά τους επιμένουν ότι ο διάλογος πρέπει να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο, και όχι να περιορίζεται σε γενικές συζητήσεις, ενώ λένε πως είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν ακόμη και μέσα στις γιορτές μέχρι να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις στα βασικά τους αιτήματα.