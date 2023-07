Twitter: Μόνο επαληθευμένοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στο TweetDeck

Οι χρήστες του Twitter θα πρέπει σύντομα να επαληθευτούν για να χρησιμοποιήσουν το TweetDeck, ανακοίνωσε η πλατφόρμα.

Το δημοφιλές και μέχρι πρότινος δωρεάν εργαλείο στο Twitter, επιτρέπει στους χρήστες να καταχωρούν τους λογαριασμούς που ακολουθούν σε διαφορετικές κατηγορίες, ώστε να παρακολουθούν πιο εύκολα το περιεχόμενό τους. Το συγκεκριμένο εργαλείο είναι ήδη δημοφιλές σε επιχειρήσεις και ειδησεογραφικούς οργανισμούς.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η εταιρεία σε σχετικό tweet, η νέα πολιτική θα εφαρμοστεί σε 30 ημέρες και υπολογίζεται να ενισχύσει τα έσοδα του Twitter, το οποίο παρεμπιπτόντως αντιμετωπίζει δυσκολίες ώστε να διατηρήσει τους διαφημιζόμενους από τότε που ανέλαβε την ιδιοκτησία ο Έλον Μασκ.

We have just launched a new, improved version of TweetDeck. All users can continue to access their saved searches & workflows via https://t.co/2WwL3hNVR2 by selecting “Try the new TweetDeck” in the bottom left menu.



Some notes on getting started and the future of the product…