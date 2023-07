H Meta λανσάρει το «νέο Twitter» από την εταιρεία του Facebook - Πώς θα λειτουργεί

Η Meta, ιδιοκτήτρια εταιρεία του Facebook, πρόκειται να θέσει σε λειτουργία τον αντίπαλο του Twitter την προσεχή Πέμπτη.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Facebook λανσάρει τη νέα του εφαρμογή για να ανταγωνιστεί το Twitter και λέει υποστηρίζει ότι αυτή θα τεθεί σε λειτουργία την Πέμπτη. Η εφαρμογή, η οποία ονομάζεται Threads και είναι διαθέσιμη για προπαραγγελία στο App Store της Apple, θα συνδέεται με το Instagram. Οι πρώτες εικόνες δείχνουν ένα ταμπλό που μοιάζει με το Twitter. Η Meta περιγράφει το Threads ως μια «εφαρμογή συνομιλίας με βάση το κείμενο».

Η κίνηση αυτή είναι η τελευταία στην αντιπαλότητα μεταξύ του αφεντικού της Meta Μαρκ Ζούκερμπεργκ και του ιδιοκτήτη του Twitter Έλον Μασκ. Τον περασμένο μήνα, το δίδυμο αυτό των κορυφαίων παραγόντων στην αγορά των social media, συμφώνησε σε έναν αγώνα μεταξύ τους. Αν και παραμένει ασαφές πόσο σοβαρά υποστήριζαν την ιδέα οι δύο άνδρες για την πραγματική διεξαγωγή ενός αγώνα σώμα με σώμα. Μάλιστα υπήρχε και ιταλική πρόσκληση να διεξαχθεί ο αγώνας αυτός στο Κολοσσαίο της Ρώμης.

Το Σάββατο, ο πολυεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Twitter περιόρισε τον αριθμό των tweets που μπορούσαν να δουν οι χρήστες, επικαλούμενος ακραία απόσπαση δεδομένων.

Σύμφωνα με το BBC η εφαρμογή Meta's Threads φαίνεται ότι θα είναι μια δωρεάν υπηρεσία και δεν θα υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό των αναρτήσεων που μπορεί να δει ένας χρήστης. «Το Threads είναι το μέρος όπου οι κοινότητες συναντιούνται για να συζητήσουν τα πάντα, από τα θέματα που σας ενδιαφέρουν σήμερα μέχρι το τι θα είναι ενδιαφέρον αύριο» αναφέρει η περιγραφή στο App Store. Οι εικόνες δείχνουν στιγμιότυπα οθόνης από την εφαρμογή, που μοιάζουν σχεδόν πανομοιότυπα με το Twitter.

