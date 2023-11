Tupac Shakur: Έδωσαν το όνομά του σε δρόμο 27 χρόνια μετά τη δολοφονία του

Ένα τμήμα δρόμου στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, όπου ζούσε ο Tupac Shakur τη δεκαετία του 1990, μετονομάστηκε προς τιμήν του θρυλικού ράπερ, 27 χρόνια μετά τη δολοφονία του.

Ένα τμήμα δρόμου στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας μετονομάστηκε την Παρασκευή σε δρόμο του Tupac Shakur, 27 χρόνια μετά τη δολοφονία του. Πρόκειται για ένα τμήμα της λεωφόρου MacArthur Boulevard κοντά στο σημείο όπου ζούσε ο ίδιος τη δεκαετία του 1990. Πλέον μετονομάστηκε σε Tupac Shakur Way, μετά από τελετή στην οποία συμμετείχαν μέλη της οικογένειάς του και ο γεννημένος στο Όκλαντ, MC Hammer.

«Αφήστε το πνεύμα του να ζήσει για τα υπόλοιπα χρόνια σε αυτούς τους δρόμους και στις καρδιές σας», είπε η αδελφή του Tupac Shakur, Sekyiwa «Set» Shakur, στο πλήθος, σκουπίζοντας τα δάκρυά της στο τέλος μιας σχεδόν δίωρης τελετής. Η πινακίδα για την οδό Tupac Shakur Way αποκαλύφθηκε λίγο αργότερα.

Ο γνωστός ράπερ MC Hammer, ο οποίος πέρασε πολλούς από τους τελευταίους μήνες με τον Tupac Shakur πριν από τον θάνατό του από πυροβολισμό το 1996 σε ηλικία 25 ετών, ανέφερε στις δηλώσεις του ότι ο Tupac Shakur ήταν, «χωρίς αμφιβολία, ο μεγαλύτερος ράπερ όλων των εποχών, δεν υπάρχει καν αμφιβολία γι' αυτό».

Στην τελετή μίλησαν επίσης ο συνεργάτης του Tupac Shakur, Money-B και ο θρύλος του χιπ-χοπ του Όκλαντ, Too Short.

Ο Tupac Shakur γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και μεγάλωσε εκεί και στη Βαλτιμόρη, αλλά μετακόμισε με τη μητέρα του στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Έζησε στο Όκλαντ στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και το θεωρούσε σαν πατρίδα του. Την άνοιξη, το δημοτικό συμβούλιο του Όκλαντ της Καλιφόρνιας ψήφισε ομόφωνα τη μετονομασία του δρόμου με το όνομα του Tupac Shakur.

Η τελετή έγινε την επομένη της ημέρας που ένας πρώην αρχηγός συμμορίας της Νότιας Καλιφόρνιας, ο Duane Keith «Keffe D» Davis, δήλωσε αθώος για τη δολοφονία του Shakur στο Λας Βέγκας. Ο Davis είναι ο μόνος εν ζωή άνθρωπος που βρισκόταν στο όχημα από το οποίο έπεσαν οι πυροβολισμοί και το μόνο άτομο που κατηγορήθηκε ποτέ για έγκλημα στην υπόθεση.

