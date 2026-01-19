ΔΙΕΘΝΗ
Τσεχία: Δύο νεκροί και έξι τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε δημαρχείο

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται μία γυναίκα

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Ένας άντρας σκοτώθηκε σήμερα και τουλάχιστον έξι άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός της αστυνομίας, στη διάρκεια πυροβολισμών στο δημαρχείο μιας μικρής πόλης στην Τσεχία, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι σκοτώθηκε και ο δράστης, ενώ μία γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η μοιραία επίθεση σε πόλη της Τσεχίας

Η αστυνομία ανέφερε στο Χ ότι ασφάλισε το κτίριο στην πόλη Χρίμπσκα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 110 χιλιομέτρων βορείως της Πράγας.

Δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάποιο κίνητρο για την επίθεση, ούτε περισσότερα στοιχεία για τον δράστη.

«Ενημέρωση της δήλωσής μας σχετικά με τον αριθμό των νεκρών: Επιβεβαιώνουμε δύο άνδρες (ένας από τους οποίους είναι ο δράστης) και 6 τραυματίες. Τουλάχιστον μία γυναίκα είναι σοβαρά τραυματισμένη», ανακοίνωσε η αστυνομία.

