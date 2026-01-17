ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κύπρος: Πυροβολισμοί στη Λάρνακα - Αναφορές για τραυματίες

Συμπλοκή με πυροβολισμούς στην Κύπρο - Εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος στη Λάρνακα

The LiFO team
The LiFO team
ΚΥΠΡΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ Facebook Twitter
Περιπολικό στο σημείο των πυροβολισμών στη Λάρνακα / sigmailive.com
0

Πυροβολισμοί στην Κύπρο, έξω από ξενοδοχείο και κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, καταγράφηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (17/1), με τις αρχικές πληροφορίες να κάνουν λόγο για τραυματίες.

Το σημείο των πυροβολισμών στην Κύπρο, όπως αναφέρουν σχετικά ΜΜΕ της χώρας, έχει αποκλειστεί με αναφορές να διευκρινίζουν πως του αιματηρού περιστατικού, προηγήθηκε συμπλοκή μεταξύ άγνωστου αριθμού ατόμων, με συνέπεια τους τραυματισμούς.

Στο κέντρο της Λάρνακας βρίσκονται ισχυρές Αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκοψαν κεντρικές οδικές αρτηρίες ανάμεσα τους και η πολυσύχναστη Γρηγόρη Αυξεντίου που οδηγεί στις Φοινικούδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, από Αστυνομικές πηγές, στη σκηνή εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος και γι' αυτόν τον λόγο οι έρευνες επεκτάθηκαν στο Νοσοκομείο Λάρνακας και σε κλινικές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι τραυματίες ζήτησαν περίθαλψη.

Με πληροφορίες από philenews.com

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Eγκληματίας»: Ο Χαμενεΐ κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ για τα θύματα και τις ζημιές στο Ιράν

Διεθνή / «Eγκληματίας»: Ο Χαμενεΐ κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ για τα θύματα και τις ζημιές στο Ιράν

Οι νέες δηλώσεις του Χαμενεΐ έρχονται εν μέσω της βαθιάς εσωτερικής κρίσης που ταλανίζει το Ιράν εδώ και εβδομάδες, με χιλιάδες πολίτες στους δρόμους, σε μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές αναταραχές από την επανάσταση του 1979
THE LIFO TEAM
Οι ηγέτες της Μινεσότα καταγγέλλουν στοχοποίηση από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης εξαιτίας της ICE

Διεθνή / Οι ηγέτες της Μινεσότα καταγγέλλουν στοχοποίηση από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης εξαιτίας της ICE

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο κυβερνήτης της Μινεσότα, όσο και ο δήμαρχος της Μινεάπολης αναμένεται να κληθούν επισήμως για κατάθεση σχετικά με τις διαδηλώσεις κατά της ICE
THE LIFO TEAM
Ρεζά Παχλαβί: Ο έκπτωτος πρίγκιπας που αναδεικνύεται από την απόγνωση του ιρανικού λαού

Διεθνή / Ρεζά Παχλαβί: Ο έκπτωτος πρίγκιπας που αναδεικνύεται από την απόγνωση του ιρανικού λαού

Η νοσταλγία για την αυταρχική μοναρχία του Σάχη έχει αυξηθεί στη σκιά μιας αντιπολίτευσης χωρίς σαφείς ηγέτες, ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, δεν προσφέρει πραγματική εναλλακτική λύση και δεν απολαμβάνει ουσιαστική υποστήριξη στο Ιράν
THE LIFO TEAM
Ντόναλντ Τραμπ: Επιμένει για τη Γροιλανδία - «Τη χρειαζόμαστε για την εθνική μας ασφάλεια»

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Επιμένει για τη Γροιλανδία - «Τη χρειαζόμαστε για την εθνική μας ασφάλεια»

Ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώνει τη ρητορική του για τη Γροιλανδία, απειλώντας με δασμούς όσους αντιστέκονται στα σχέδιά του και υποστηρίζοντας ότι το νησί είναι κρίσιμο για την ασφάλεια των ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
 
 