Κύπρος: Πυροβολισμοί στη Λάρνακα - Αναφορές για τραυματίες

Πυροβολισμοί στην Κύπρο, έξω από ξενοδοχείο και κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, καταγράφηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (17/1), με τις αρχικές πληροφορίες να κάνουν λόγο για τραυματίες.

Το σημείο των πυροβολισμών στην Κύπρο, όπως αναφέρουν σχετικά ΜΜΕ της χώρας, έχει αποκλειστεί με αναφορές να διευκρινίζουν πως του αιματηρού περιστατικού, προηγήθηκε συμπλοκή μεταξύ άγνωστου αριθμού ατόμων, με συνέπεια τους τραυματισμούς.

Στο κέντρο της Λάρνακας βρίσκονται ισχυρές Αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκοψαν κεντρικές οδικές αρτηρίες ανάμεσα τους και η πολυσύχναστη Γρηγόρη Αυξεντίου που οδηγεί στις Φοινικούδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, από Αστυνομικές πηγές, στη σκηνή εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος και γι' αυτόν τον λόγο οι έρευνες επεκτάθηκαν στο Νοσοκομείο Λάρνακας και σε κλινικές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι τραυματίες ζήτησαν περίθαλψη.

