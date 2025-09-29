Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον στο εδώλιο με τους εισαγγελείς να ζητούν τη θανατική ποινή

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ύποπτος για τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ, θα εμφανιστεί τη Δευτέρα σε δικαστήριο της Γιούτα, όπου αυτός και ο δικηγόρος του θα ενημερώσουν το δικαστήριο εάν επιθυμούν προκαταρκτική ακρόαση και δικαστή για να αποφασίσει εάν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του για να προχωρήσει η δίκη.

Ο 22χρονος Ρόμπινσον έχει κατηγορηθεί για φόνο εκ προμελέτης, καθώς και για μια σειρά άλλων εγκλημάτων, μεταξύ των οποίων δύο κατηγορίες για παραβίαση μαρτύρων και διάπραξη βίαιου εγκλήματος παρουσία παιδιών.

Οι εισαγγελείς δηλώνουν ότι σκοπεύουν να ζητήσουν τη θανατική ποινή για τον 22χρονο Ρόμπινσον, ο οποίος συνελήφθη μετά από 33ωρη επιχείρηση ανθρωποκυνηγητού στην οποία συμμετείχαν οι αστυνομικές αρχές και το FBI.

Ο Κερκ πέθανε από ένα μόνο τραύμα από πυροβολισμό ενώ συζητούσε με έναν φοιτητή κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ. Βίντεο που τραβήχτηκε από τον τόπο του εγκλήματος έδειξε έναν ύποπτο να φεύγει από μια κοντινή στέγη πριν τρέξει σε μια δασώδη περιοχή.

Το δικαστικό σύστημα της πολιτείας της Γιούτα παρέχει στα άτομα που κατηγορούνται για εγκλήματα τη δυνατότητα να παραιτηθούν από το δικαίωμά τους για προκαταρκτική ακρόαση και να προγραμματίσουν αντ' αυτού μια απαγγελία κατηγοριών, όπου μπορούν να υποβάλουν την υπεράσπισή τους.

Η Kathryn Nester, η επικεφαλής δικηγόρος που διορίστηκε για να εκπροσωπήσει τον Ρόμπινσον, αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση πριν από την ακρόαση της Δευτέρας. Η ακροαματική διαδικασία στο Provo είναι ανοιχτή στο κοινό και θα πραγματοποιηθεί λίγα χιλιόμετρα μακριά από το πανεπιστημιακό campus της Utah Valley University στο Orem, όπου πυροβολήθηκε ο Κερκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρόμπινσον θα παραστεί εικονικά.

Ο Ρόμπινσον συνελήφθη στο σπίτι των γονιών του στη νοτιοδυτική Γιούτα, αφού παραδόθηκε για τη δολοφονία του Κερκ. Οι εισαγγελείς έχουν από τότε δημοσιοποιήσει ενοχοποιητικά μηνύματα κειμένου και στοιχεία DNA που, όπως λένε, συνδέουν τον Ρόμπινσον με τη δολοφονία. Σε ένα σημείωμα που άφησε ο Ρόμπινσον στη σύντροφό του πριν από τη δολοφονία, ανέφερε ότι είχε την ευκαιρία να σκοτώσει έναν από τους κορυφαίους συντηρητικούς ηγέτες της χώρας «και θα την εκμεταλλευτώ», όπως δήλωσε νωρίτερα στους δημοσιογράφους ο εισαγγελέας της κομητείας Γιούτα, Τζέφ Γκρέι. Ο Γκρέι είπε επίσης ότι ο Ρόμπινσον έγραψε σε ένα μήνυμα για τον Κερκ στη σύντροφό του: «Βαρέθηκα το μίσος του».

Η δολοφονία του Κερκ, στενού συμμάχου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο αποδίδεται η κινητοποίηση της νεολαίας στις εκλογές, προκάλεσε κύμα θλίψης και ενθάρρυνε τους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν το έργο του Κερκ. Πολλοί εξέχοντες Ρεπουμπλικάνοι θα συμμετάσχουν στις προσεχείς εκδηλώσεις σε πανεπιστημιακούς χώρους στις οποίες ο Κερκ επρόκειτο να παραστεί μέσω της πολιτικής του οργάνωσης Turning Point USA, μεταξύ των οποίων ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ και ο γερουσιαστής Μάικ Λι στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα την Τρίτη.

Μετά τον θάνατό του, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Κερκ «μάρτυρα» της ελευθερίας και δεσμεύτηκε να καταπολεμήσει αυτό που αποκάλεσε «ριζοσπαστική αριστερά».

Με πληροφορίες από Εuronews