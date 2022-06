Τσαβούσογλου: Ανέντιμη η ρητορική της Ελλάδας - «Kλαίγεται στην διεθνή κοινότητα πως θα της επιτεθούμε»

Μετά τις νέες επιθετικές δηλώσεις Ερντογάν κατά της Ελλάδας χθες, τη σκυτάλη πήρε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

«Η Ελλάδα επιδίδεται σε δημαγωγία, ανέντιμη ρητορική, δεν μπορεί να δώσει νόμιμη απάντηση στις επιστολές της Άγκυρας», ανέφερε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο περιθώριο της επίσκεψής του στα Κατεχόμενα.

O ίδιος τόνισε πως η Ελλάδα δε δίνει νόμιμες απαντήσεις και «κλαίγεται στη διεθνή κοινότητα πως θα της επιτεθούμε».

Greece engaging in demagoguery, dishonest rhetoric, cannot give legal response to Ankara's letters, says Turkish foreign minister