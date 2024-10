Τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία: 4 νεκροί και 14 τραυματίες

Τον πρώτο απολογισμό θυμάτων από την τρομοκρατική επίθεση στις εγκαταστάσεις της Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας της Τουρκίας ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Αλί Γιερλικαγιά, κάνοντας λόγο για τέσσερις νεκρούς και 14 τραυματίες. Στους νεκρούς δεν υπολογίζονται οι τρομοκράτες που ήταν τρεις στον αριθμό.

Υπενθυμίζεται, ότι ένοπλοι πυροδότησαν εκρηκτικό μηχανισμό και άνοιξαν πυρ σε στις εγκαταστάσεις της τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας, με τα πλάνα που μεταδόθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, να δείχνουν αρχικά τεράστια σύννεφα καπνού και μια μεγάλη πυρκαγιά να μαίνεται στο σημείο στο Καχραμανκαζάν, μια μικρή πόλη περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της Άγκυρας.

Δύο από τους δράστες της επίθεσης έξω από την Άγκυρα σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις άνδρες έφθασαν με αυτοκίνητο στην Τουρκική Αεροδιαστημική Βιομηχανία (TUSAS - στα αγγλικά: ΤΑΙ, Turkish Aerospace Industry) στην Άγκυρα. Ακολούθησε έκρηξη, ενώ κρατώντας πυροβόλα όπλα άρχισαν να πυροβολούν εντός των εγκαταστάσεων.

Η ιδιωτική τηλεόραση NTV μετέδωσε ότι οι δράστες έφτασαν σε μια είσοδο του συγκροτήματος με ταξί κατά τη διάρκεια μιας αλλαγής του προσωπικού ασφαλείας. Τουλάχιστον ένας από τους δράστες πυροδότησε μια βόμβα, ενώ άλλοι κατάφεραν να εισέλθουν στο συγκρότημα.

