Τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι είχαν οι 15 διασώστες που δολοφονήθηκαν στη Γάζα, λέει ιατροδικαστής

Ο ιατροδικαστής που διενήργησε τις νεκροψίες των 15 διασωστών και εργαζομένων σε ανθρωπιστικές αποστολές που σκοτώθηκαν τον Μάρτιο από ισραηλινά πυρά στη Γάζα δήλωσε ότι τα περισσότερα θύματα έφεραν τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι και στον κορμό.

Το περιστατικό προκάλεσε διεθνή κατακραυγή όταν έγινε γνωστό πως Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ κατά ομάδας διασωστών της Ερυθράς Ημισελήνου, της Πολιτικής Προστασίας και του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στη νότια Γάζα.

Οι σοροί των θυμάτων, μαζί με τα κατεστραμμένα οχήματά τους, θάφτηκαν από τον ισραηλινό στρατό σε ομαδικό τάφο μέσα στην άμμο. Λίγες μέρες αργότερα, όταν ανασύρθηκαν, ο ΟΗΕ δήλωσε ότι εκτέλεσαν διαδοχικά, ένας προς ένας.

Ο Άχμεντ Νταΐρ, ιατροδικαστής στη Γάζα που πραγματοποίησε νεκροψίες σε 14 από τα 15 θύματα, δήλωσε στον Guardian ότι εντόπισε «θλαστικά τραύματα, εισόδους από σφαίρες και τραύματα από εκρηκτικά», κυρίως στον θώρακα, την κοιλιακή χώρα, την πλάτη και το κεφάλι.

Ορισμένα θύματα πέθαναν από «εκρηκτικές σφαίρες»

Τα περισσότερα θύματα, σύμφωνα με τον ίδιο, πέθαναν από σφαίρες, μεταξύ των οποίων και «εκρηκτικές σφαίρες» – γνωστές και ως «πεταλούδες» – οι οποίες εκρήγνυνται στο σώμα προκαλώντας εκτεταμένες βλάβες σε ιστούς και οστά.

«Βρήκαμε υπολείμματα εκρηκτικών σφαιρών», είπε. «Σε μία περίπτωση, η κεφαλή της σφαίρας είχε εκραγεί στο στήθος και τα υπόλοιπα θραύσματα βρέθηκαν στο σώμα. Σε άλλο θύμα, εντοπίστηκαν θραύσματα στην πλάτη».

1/6 First responders should never be a target. Yet today @UNOCHA supported @PalestineRCS and Civil Defense to retrieve colleagues from a mass grave in #Rafah #Gaza that was marked with the emergency light from one of their crushed ambulances. pic.twitter.com/xFYFXWp2c6 — Jonathan Whittall (@_jwhittall) March 30, 2025

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε άμεσα στις κατηγορίες για χρήση τέτοιων πυρομαχικών.

Οι λεπτομέρειες του περιστατικού παραμένουν ασαφείς. Βίντεο δείχνει την έναρξη της επίθεσης, με τα ασθενοφόρα να δέχονται πυρά, αλλά τα γεγονότα που οδήγησαν στην ταφή των θυμάτων παραμένουν θολά.

Το Ισραήλ άλλαξε την εκδοχή του για το συμβάν

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε πως ευθύνεται για τους θανάτους, αλλά αναγκάστηκε να ανασκευάσει την αρχική εκδοχή του, σύμφωνα με την οποία τα οχήματα κινούνταν «ύποπτα» χωρίς φώτα.

Το Ισραήλ ισχυρίστηκε, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, ότι έξι από τους διασώστες ήταν μέλη της Χαμάς – ισχυρισμός που έχει διαψευστεί από την Ερυθρά Ημισέληνο.

Ο Νταΐρ τόνισε πως τα ευρήματα δεν δείχνουν ότι τα θύματα πυροβολήθηκαν εξ επαφής, αν και διευκρίνισε ότι δεν είναι ειδικός σε θέματα οπλισμού. Σημείωσε επίσης ότι τα θραύσματα υποδεικνύουν τη χρήση εκρηκτικών. «Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα τραύματα φαίνονταν να προέρχονται από συνδυασμό πυροβολισμών και εκρήξεων», είπε.

2/6 Seven days ago, as Israeli forces advanced on #Rafah, 10 PRCS and 6 Civil Defense first responders were dispatched to collect injured. All five ambulances and one fire-truck were struck, along with a UN vehicle that arrived later. Contact was lost with all pic.twitter.com/pwwSt5aqOY — Jonathan Whittall (@_jwhittall) March 30, 2025

Σχετικά με τις αναφορές ότι κάποια από τα πτώματα είχαν δεμένα χέρια, είπε πως δεν παρατήρησε εμφανή σημάδια περιορισμού. «Μόνο σε μία περίπτωση υπήρχαν αποχρωματισμοί και εκχυμώσεις στους καρπούς, που ενδεχομένως να οφείλονταν σε δέσιμο», σημείωσε.

Όλοι οι άνδρες φορούσαν στολές εργασίας και οι σοροί τους βρίσκονταν σε κατάσταση σήψης.

Τα ευρήματα αναμένεται να αυξήσουν την πίεση προς το Ισραήλ να δώσει πλήρη αναφορά για το περιστατικό, το οποίο έχει χαρακτηριστεί από οργανώσεις ως πιθανό έγκλημα πολέμου. Το Ισραήλ δηλώνει ότι η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

Αυτή την εβδομάδα έγινε γνωστό πως ένας από τους δύο διασώστες που επέζησαν, ο Άσαντ αλ-Νσάσραχ κρατείται από τις ισραηλινές αρχές.

Facebook Twitter O υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ / Φωτ: EPA, αρχείου

Η Γάζα μετατρέπεται σε «μαζικό τάφο για τους Παλαιστινίους»

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δήλωσαν την Τετάρτη ότι η Γάζα μετατρέπεται σε «μαζικό τάφο για τους Παλαιστινίους».

Η εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, φαρμάκων, νερού και καυσίμων, έχει διακοπεί από τις 2 Μαρτίου, δύο εβδομάδες πριν από την κατάρρευση της εκεχειρίας.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει το μπλόκο έως ότου η Χαμάς απελευθερώσει τους υπόλοιπους ομήρους από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσε: «Η πολιτική μας είναι ξεκάθαρη: καμία ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα μπει στη Γάζα. Το μπλόκο είναι το βασικό μας διαπραγματευτικό χαρτί».

Facebook Twitter Μέλη του Ερυθρού Σταυρού στη Γάζα μετά τον εντοπισμό των πτωμάτων οκτώ γιατρών της οργάνωσης / Φωτ: Gettty Images

«Δεν υπάρχουν σχέδια ή προετοιμασίες για είσοδο βοήθειας», πρόσθεσε, προειδοποιώντας για «τεράστια στρατιωτική κλιμάκωση» αν δεν επιστραφούν οι όμηροι.

Η Διεθνής Αμνηστία και άλλες οργανώσεις χαρακτηρίζουν το πλήρες μπλόκο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Το Ισραήλ αρνείται κάθε παράβαση.

Περισσότεροι από 51.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, εκ των οποίων πάνω από 1.600 από τις 18 Μαρτίου, όταν ξεκίνησαν και πάλι οι επιθέσεις. Το υπουργείο Υγείας της Γάζας δεν διαχωρίζει άμαχους και μαχητές, αλλά αναφέρει πως πάνω από τους μισούς νεκρούς είναι γυναίκες και παιδιά.

Νεκρή γνωστή φωτορεπόρτερ από ισραηλινές επιδρομές

Ακόμη 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιδρομές τη νύχτα, ανάμεσά τους και η γνωστή φωτορεπόρτερ Φατέμα Χασούνα.

Fatma Hassouna (24)

Photographer.



Killed by Israel. Alongside nine members of her family. Today.



You were so talented. Rest in peace.



Work: Natural Scene (2022) pic.twitter.com/H02RNVEsPj — iAnnet (@iAnnetnl) April 16, 2025

Γιατροί και ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η κατάσταση στη Γάζα επιδεινώνεται καθημερινά.

«Η κατάσταση είναι η χειρότερη των τελευταίων 18 μηνών, τόσο λόγω στέρησης βασικών αγαθών όσο και λόγω της επανέναρξης των επιθέσεων σε ολόκληρη τη Γάζα», δήλωσε ο Μαχμούντ Σαλάμπι από την οργάνωση Medical Aid for Palestinians.

Το Ισραήλ κατηγορείται ότι επιδεινώνει την κρίση χτυπώντας νοσοκομεία και υγειονομικό προσωπικό. Αυτή την εβδομάδα, δύο νοσοκομεία υπέστησαν σοβαρές ζημιές από αεροπορικές επιθέσεις. Το Ισραήλ ισχυρίζεται πως η Χαμάς χρησιμοποιεί ιατρικές εγκαταστάσεις για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Το θέμα της βοήθειας έχει μετατραπεί σε πολιτικό σημείο έντασης στο εσωτερικό του Ισραήλ. Από τους 58 ομήρους που παραμένουν στη Γάζα, εκτιμάται ότι οι 24 είναι ακόμη ζωντανοί.

Ακροδεξιά στελέχη της κυβέρνησης Νετανιάχου υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να σταλεί βοήθεια μέχρι να απελευθερωθούν οι όμηροι. «Όσο οι δικοί μας σαπίζουν στις σήραγγες, δεν υπάρχει λόγος να μπει ούτε ένα γραμμάριο τροφής στη Γάζα», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

