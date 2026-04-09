Τραμπ για Ιράν: Ο στρατός των ΗΠΑ θα διατηρήσει τις δυνάμεις του μέχρι την επίτευξη «αληθινής συμφωνίας»

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα διατηρήσουν τις δυνάμεις τους που έχουν αναπτυχθεί κοντά στο Ιράν ωσότου εφαρμοστεί πλήρως «αληθινή συμφωνία», διεμήνυσε αργά χθες Τετάρτη το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση ότι κλείστηκε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Ισλαμική Δημοκρατία έπειτα από 39 ημέρες πολέμου.

Η ανακοίνωση Τραμπ

«Όλα τα πλοία του πολεμικού ναυτικού, τα αεροσκάφη και το στρατιωτικό προσωπικό, με επιπλέον πυρομαχικά, όπλα και ό,τι άλλο κρίνεται κατάλληλο και απαραίτητο για την θανατηφόρα καταδίωξη και καταστροφή του ήδη ουσιαστικά αποδυναμωμένου εχθρού θα παραμείνει επιτόπου μέσα και γύρω από το Ιράν, ωσότου επιτευχθεί και εφαρμοστεί πλήρως αληθινή συμφωνία», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

Σε διαφορετική περίπτωση, το πυρ θα ξαναρχίσει, «μεγαλύτερο και καλύτερο και ισχυρότερο από ό,τι έχει δει ποτέ κανείς», απείλησε.

Εν αναμονή, «ο σπουδαίος στρατός μας ανεφοδιάζεται με πυρομαχικά και ξεκουράζεται και κοιτάει μπροστά (...) την επόμενη κατάκτησή του», συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ και πρόσθεσε «η Αμερική έχει επιστρέψει!».

Ιρανική αντιπροσωπεία αναμένεται στο Ισλαμαμπάντ

Ιρανική αντιπροσωπεία θα φτάσει απόψε στην πρωτεύουσα του Πακιστάν για τη διεξαγωγή συνομιλιών με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο πρεσβευτής του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ Ρεζά Αμιρί Μογαντάμ.

«Παρά τον σκεπτικισμό της ιρανικής κοινής γνώμης λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός από το ισραηλινό καθεστώς που αποσκοπούν να σαμποτάρουν τη διπλωματική πρωτοβουλία, η ιρανική αντιπροσωπεία φτάνει απόψε στο Ισλαμαμπάντ, κατόπιν προσκλήσεως του αξιότιμου πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ, για σοβαρές συνομιλίες βασισμένες στα 10 σημεία που πρότεινε το Ιράν», ανέφερε ο πρεσβευτής του Ιράν στο Πακιστάν σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Οι αρχές του Πακιστάν κήρυξαν διήμερη αργία στο Ισλαμαμπάντ από σήμερα, παραμονή των συνομιλιών.

Δεν εξηγήθηκε ο λόγος για την απόφαση αυτή που ανακοινώθηκε αργά χθες βράδυ από την αυτοδιοίκηση στο Ισλαμαμπάντ.

Ωστόσο οι αρχές της πρωτεύουσας κηρύσσουν συχνά αργίες ή επιβάλλουν περιοριστικά μέτρα για λόγους ασφαλείας πριν από διπλωματικές συναντήσεις υψηλού επιπέδου.

