Πυροβολισμοί σε τέμενος στο Σαν Ντιέγκο: Ναζιστικά σύμβολα βρέθηκαν στην κατοχή των δραστών

Οι αμερικανικές αρχές ερευνούν ως πιθανό έγκλημα μίσους την ένοπλη επίθεση στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια, όπου τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν πριν οι δύο νεαροί δράστες βρεθούν νεκροί λίγα τετράγωνα μακριά.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Σαν Ντιέγκο, οι ύποπτοι ήταν δύο νεαροί ηλικίας 17 και 18 ετών, οι οποίοι φέρεται να αυτοκτόνησαν μετά την επίθεση.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο νεότερος από τους δύο ήταν ο Κέιν Κλαρκ, μαθητής λυκείου που συμμετείχε στην ομάδα πάλης του σχολείου του και επρόκειτο να αποφοιτήσει μέσα στον μήνα.

Η έρευνα ξεκίνησε ουσιαστικά νωρίς το πρωί της Δευτέρας, όταν η μητέρα ενός από τους υπόπτους κάλεσε τις αρχές αναφέροντας ότι ο γιος της είχε φύγει από το σπίτι με το αυτοκίνητο της οικογένειας και έχοντας μαζί του αρκετά όπλα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα εξέφρασε φόβους ότι ο γιος της ίσως σκόπευε να κάνει κακό στον εαυτό του.

Όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Σκοτ Γουόλ, η μητέρα ανέφερε επίσης ότι ο νεαρός είχε φύγει μαζί με δεύτερο άτομο και ότι και οι δύο φορούσαν στρατιωτικού τύπου ρούχα παραλλαγής.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν αρχικά προς εμπορικό κέντρο της περιοχής, όταν κάμερες αναγνώρισης πινακίδων κατέγραψαν το όχημα των υπόπτων κοντά στο σημείο.

Λίγη ώρα αργότερα, περίπου στις 11:43 τοπική ώρα, η αστυνομία δέχθηκε κλήση για πυροβολισμούς έξω από το Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, το μεγαλύτερο τέμενος της περιοχής, όπου στεγάζεται επίσης ισλαμικό σχολείο για μικρά παιδιά.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τρεις νεκρούς έξω από το τέμενος, ανάμεσά τους και έναν φύλακα ασφαλείας, τον οποίο οι αρχές θεωρούν καθοριστικό για την αποτροπή ακόμη μεγαλύτερης τραγωδίας.

Πιθανό κίνητρο μίσους εξετάζουν οι αρχές

Οι αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ισλαμοφοβικά κίνητρα.

«Λόγω του στόχου της επίθεσης, αντιμετωπίζουμε την υπόθεση ως πιθανό έγκλημα μίσους μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Σκοτ Γουόλ.

Σύμφωνα με τις αρχές, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ενδείξεις ότι οι ύποπτοι είχαν διατυπώσει συγκεκριμένες απειλές κατά του τεμένους πριν από την επίθεση. Ωστόσο, οι ερευνητές εκτιμούν ότι είχαν εκφράσει γενικευμένη ρητορική μίσους.

Λίγο μετά την επίθεση, οι αστυνομικοί κλήθηκαν σε δεύτερο σημείο λίγα τετράγωνα μακριά, έπειτα από αναφορές για νέους πυροβολισμούς.

Στην οδό Hatton Street εντόπισαν τους δύο υπόπτους νεκρούς μέσα στο όχημά τους, έχοντας υποστεί, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, αυτοτραυματισμούς από πυροβόλο όπλο.

Μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκαν όπλα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση, καθώς και αντικείμενα με ναζιστικά σύμβολα.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι ερευνητές εντόπισαν αντιισλαμικά μηνύματα στο εσωτερικό του οχήματος, ενώ σε ένα από τα όπλα ήταν γραμμένες οι λέξεις «hate speech».

Φωτογραφίες από το σημείο έδειξαν επίσης κόκκινο δοχείο καυσίμων με αυτοκόλλητο των SS.

Το CNN μετέδωσε ακόμη ότι ένας από τους υπόπτους είχε αφήσει σημείωμα στο οποίο γινόταν αναφορά σε «φυλετική υπερηφάνεια».

Στην έρευνα συμμετέχουν πλέον τόσο το FBI όσο και η ομοσπονδιακή υπηρεσία ATF, ενώ οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις συγγενών και φίλων των δύο νεαρών.

Ο ειδικός πράκτορας του FBI στο Σαν Ντιέγκο Μαρκ Ρέμιλι δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή αστυνομία έχει διαθέσει πρόσθετους πόρους για την υπόθεση.

«Καμία κοινότητα δεν θα έπρεπε να βιώνει μια τέτοια τραγωδία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι αρχές «θα συνεχίσουν την έρευνα μέχρι να αποσαφηνιστούν πλήρως τα γεγονότα».

Ο φύλακας που απέτρεψε ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία

Οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει στη δημοσιότητα πολλές πληροφορίες για τα τρία θύματα της επίθεσης, πέρα από το ότι επρόκειτο για ενήλικες που βρίσκονταν στο Ισλαμικό Κέντρο την ώρα των πυροβολισμών.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας Σκοτ Γουόλ ανέφερε ωστόσο ότι ένας από τους νεκρούς εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας στο τέμενος και συνέβαλε καθοριστικά στο να μην υπάρξουν ακόμη περισσότεροι νεκροί.

Heartbroken by the loss of Amin Abdullah — a loving father of eight and the security guard at the Islamic Center of San Diego.



He stood bravely at the entrance and gave his life to shield innocent children from the shooters. A true hero gone too soon.



He stood bravely at the entrance and gave his life to shield innocent children from the shooters. A true hero gone too soon.

«Οι ενέργειές του ήταν ηρωικές και χωρίς αμφιβολία έσωσαν ζωές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις αρχές, κανένα από τα παιδιά ή το προσωπικό του σχολείου που λειτουργεί μέσα στο ισλαμικό κέντρο δεν τραυματίστηκε.

Ο ιμάμης του κέντρου Τάχα Χασάν δήλωσε ότι η μουσουλμανική κοινότητα της πόλης δεν είχε βιώσει ποτέ ξανά παρόμοια επίθεση.

«Είναι εξοργιστικό να γίνεται στόχος οποιοσδήποτε χώρος λατρείας», ανέφερε, εκφράζοντας τη στήριξή του στις οικογένειες των θυμάτων και στην τοπική κοινότητα.

Την επίθεση καταδίκασε και το Συμβούλιο Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων (CAIR), με τον εκτελεστικό διευθυντή του οργανισμού Ταζίν Νιζάμ να δηλώνει ότι «κανείς δεν θα έπρεπε να φοβάται όταν προσεύχεται ή πηγαίνει σχολείο».

Οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει πλέον άμεση απειλή για την περιοχή μετά τον εντοπισμό των δύο υπόπτων νεκρών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για την επίθεση και έκανε λόγο για «φρικτή κατάσταση», ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από τη μουσουλμανική «Γιορτή της Θυσίας», σε μια περίοδο ιδιαίτερα τεταμένου κλίματος στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της αύξησης περιστατικών θρησκευτικού και πολιτικού μίσους.

Με πληροφορίες από Independent