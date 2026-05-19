Η LVMH πουλά το brand Marc Jacobs

Η LVMH συμφώνησε να πουλήσει το fashion brand Marc Jacobs, καθώς ο μεγαλύτερος όμιλος πολυτελών ειδών στον κόσμο επιδιώκει να περιορίσει το χαρτοφυλάκιό του εν μέσω μιας πολυετούς κάμψης στη ζήτηση για ακριβά προϊόντα πολυτελείας.

Το brand, που γνώρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία του στις αρχές της δεκαετίας του 2000, θα περάσει στον έλεγχο της εταιρείας διαχείρισης brands WHP Global με έδρα τη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές.

Η πώληση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής αποεπένδυσης της LVMH από μικρότερα και λιγότερο αποδοτικά brands, καθώς ο γαλλικός όμιλος προσπαθεί να μειώσει τα κόστη σε μια πιο δύσκολη αγορά και να επικεντρωθεί σε βασικές πηγές κερδοφορίας, όπως οι Louis Vuitton, Tiffany & Co. και Dior.

Ο δισεκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος, Bernard Arnault, δημιούργησε τη LVMH μέσα από συνεχείς εξαγορές τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Ωστόσο, τους τελευταίους 18 μήνες ο όμιλος έχει αλλάξει στρατηγική, προχωρώντας σε πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, όπως του brand Off-White, της συμμετοχής του στη Stella McCartney, αλλά και της δραστηριότητάς του στο travel retail στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας.

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας για τη Marc Jacobs δεν έγιναν γνωστοί, ωστόσο πηγές είχαν αναφέρει στους Financial Times ότι η LVMH στόχευε σε αποτίμηση περίπου 1 δισ. δολαρίων. Ο ίδιος ο Marc Jacobs, ιδρυτής του brand και πρώην δημιουργικός διευθυντής της Louis Vuitton, θα παραμείνει σχεδιαστής του οίκου.

Σε ανακοίνωσή του, ο Arnault χαρακτήρισε τον Jacobs «σχεδιαστή σπάνιας δημιουργικότητας» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «το νέο αυτό κεφάλαιο θα ανοίξει νέες προοπτικές για τη Marc Jacobs».

Από την πλευρά του, ο Marc Jacobs δήλωσε ότι είναι «αιώνια ευγνώμων» στον Arnault για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που του έδειξε τα τελευταία 30 χρόνια, προσθέτοντας ότι παραμένει αφοσιωμένος στον ρόλο του ως creative director και ανυπομονεί για τη νέα εποχή του brand.

Η Marc Jacobs θα προστεθεί στο χαρτοφυλάκιο της WHP δίπλα σε άλλα γνωστά brands μόδας, όπως τα Vera Wang, rag & bone και G-STAR.

Σύμφωνα με τη WHP, η συνολική αξία των παγκόσμιων λιανικών πωλήσεων των brands της ξεπερνά πλέον τα 9,5 δισ. δολάρια. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι η λειτουργία της Marc Jacobs θα γίνεται σε συνεργασία με την G-III Apparel Group.

Με πληροφορίες από Financial Times