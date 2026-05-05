ΗΠΑ: Συναγωγές και σπίτια στη Νέα Υόρκη βανδαλίστηκαν με σβάστικες

Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο - Η αστυνομία αναζητά τουλάχιστον τέσσερα άτομα που ευθύνονται για «τρομακτικά μηνύματα μίσους και απειλές βίας»

The LiFO team
Αρκετές συναγωγές και σπίτια στο Κουίνς της Νέας Υόρκης βανδαλίστηκαν τη νύχτα της Δευτέρας με σβάστικες, σύμφωνα με τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου της πόλης.

Τη Δευτέρα, η Julie Menin μαζί με άλλους δημοτικούς συμβούλους, επισκέφθηκαν τη συναγωγή Congregation Machane Chodosh, ένα από τα σημεία που στοχοποιήθηκαν στο Φόρεστ Χιλς της Νέας Υόρκης.

Σε δήλωσή της, ανέφερε ότι ραβίνοι και πιστοί που έφτασαν το πρωί για προσευχή «αντί να βρουν τη γνώριμη, ζεστή κοινότητά τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τρομακτικά μηνύματα μίσους και απειλές βίας».

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν μεταξύ άλλων μαύρες σβάστικες βαμμένες στους τοίχους συναγωγών και μια γκαραζόπορτα με το σύμβολο κυκλωμένο με κόκκινο.

Στόχος επιθέσεων έγινε και το Rego Park Jewish Center, όπου οι δράστες έγραψαν σβάστικες μαζί με τη λέξη «Hitler» με κόκκινη μπογιά.

Η Julie Menin δήλωσε ότι οι αρχές έχουν επισκεφθεί πολλαπλές τοποθεσίες και βρίσκονται σε συνεργασία με την αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες και αναζητά τουλάχιστον τέσσερα άτομα.

Όπως ανέφερε, τα γκράφιτι θα αφαιρεθούν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οργή του για το περιστατικό, τονίζοντας ότι πρόκειται για «σκόπιμη πράξη αντισημιτικού μίσους με στόχο να σπείρει φόβο» και ότι «δεν υπάρχει θέση για αντισημιτισμό στο Κουίνς ή σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης».

Με πληροφορίες από Guardian

