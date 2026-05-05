Met Gala 2026: Οι εμφανίσεις εμπνευσμένες από την τέχνη που μετέτρεψαν το κόκκινο χαλί σε μουσείο

Οι σταρ εμπνεύστηκαν από εμβληματικούς καλλιτέχνες

Η Anna Wintour. Φωτ.: ΕΡΑ
Αν υπήρξε ποτέ μια ενδυματολογική εκδήλωση που έκανε πραγματικότητα το περίφημο ρητό, «η ζωή μιμείται την τέχνη», αυτή ήταν το Met Gala 2026.

Γιορτάζοντας την έκθεση του Ινστιτούτου Ενδυμασίας για το 2026, «Costume Art», το ετήσιο γκαλά συγκέντρωσης χρημάτων του μουσείου είχε ως θέμα «Η μόδα είναι τέχνη», προτρέποντας τους καλεσμένους να αποτίσουν φόρο τιμής σε αιώνες ζωγραφικών αριστουργημάτων και γλυπτών.

Με περίπου 400 έργα από τις εγκυκλοπαιδικές συλλογές του Met, η έκθεση «Costume Art» εγκαινιάζει τις Condé M. Nast Galleries του μουσείου, έκτασης σχεδόν 12.000 τετραγωνικών ποδιών, που σχεδιάστηκαν από το Peterson Rich Office.

Για την έκθεση, ο επιμελητής Άντριου Μπόλτον υποστηρίζει ότι οι απεικονίσεις του ντυμένου σώματος είναι αυτό που ενώνει με μοναδικό τρόπο τα έργα της εικαστικής τέχνης που καλύπτουν χιλιετίες και ηπείρους. Η έκθεση είναι οργανωμένη σε τύπους σώματος που επικρατούν στα έργα σε όλο το μουσείο, για παράδειγμα, το «Κλασικό Σώμα», το «Γυμνό Σώμα» και το «Σώμα που Γερνάει».

Στο φετινό Met Gala, ενώ ορισμένοι σταρ επέλεξαν κυριολεκτικές ερμηνείες αυτών των θεμάτων, άλλοι άντλησαν έμπνευση από εμβληματικούς και πρωτοποριακούς εικαστικούς καλλιτέχνες.

Τα «έργα τέχνης» του Met Gala 2026

Η Anna Wintour. Φωτ.: Getty Images
Έργο του Damien Hirst. Φωτ.: Getty Images
Η Naomi Watts. Φωτ.: Getty Images
A Vase of Flowers, Margareta Haverman. Φωτ.: Metropolitan Museum of Art
Ο Colman Domingo. Φωτ.: Getty Images
Harlequin and His Companion, Pablo Picasso. Φωτ.: Pushkin Museum
Η Suleika Jaouad. Φωτ.: ΕΡΑ
Earth's Skin, El Anatsui. Φωτ.: Sharjah Art Foundation
Η Hunter Schafer. Φωτ.: ΕΡΑ
Mäda Primavesi, Gustav Klimt. Φωτ.: Metropolitan Museum of Art, New York City
Η Eileen Gu. Φωτ.: ΕΡΑ
PixCell-Deer#44, Kohei Nawa. Φωτ.: Getty Images
Η Emma Chamberlain. Φωτ.: ΕΡΑ
The Starry Night, Vincent van Gogh
Η Chloe Malle. Φωτ.: Getty Images
Flaming June, Frederic Leighton. Φωτ.: Art Renewal Center

Με πληροφορίες από Architectural Digest

Μόδα, Τέχνη και Σάρκα: Η μεγάλη έκθεση «Costume Art» του Met μας θυμίζει τι σημαίνει να κατοικείς ένα σώμα

Πολιτισμός / Μόδα, Τέχνη και Σάρκα: Η μεγάλη έκθεση «Costume Art» του Met μας θυμίζει τι σημαίνει να κατοικείς ένα σώμα

Η νέα μεγάλη έκθεση του Costume Institute, Costume Art, ανοίγει στις 10 Μαΐου στη Νέα Υόρκη και εγκαινιάζει τις νέες Conde M. Nast Galleries του Metropolitan Museum of Art. Ο Αντριου Μπόλτον στήνει έναν διάλογο ανάμεσα στη μόδα, την τέχνη και τα σώματα που δεν χωρούν πια στο παλιό ιδανικό της ομορφιάς.
ΑΝΙΣ ΚΑΠΟΥΡ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Πολιτισμός / Ο Ανίς Καπούρ λέει πως οι ΗΠΑ θα έπρεπε να αποκλειστούν από τη Μπιενάλε Βενετίας

Ο Βρετανός καλλιτέχνης επαινεί την κριτική επιτροπή για την παραίτησή της λόγω της συμμετοχής της Ρωσίας και του Ισραήλ, αλλά επισημαίνει ότι η αιτιολογία θα έπρεπε να είχε συμπεριλάβει και τις ΗΠΑ
Οι Ετρούσκοι βγαίνουν από τη σκιά της Ρώμης σε μια μεγάλη έκθεση στο Σαν Φρανσίσκο

Πολιτισμός / Τι χρωστά η Ρώμη στους Ετρούσκους;

Μια μεγάλη έκθεση στο Σαν Φρανσίσκο ξαναφέρνει στο φως τους Ετρούσκους, τον πολιτισμό που προηγήθηκε της Ρώμης και τη διαμόρφωσε. Μέσα από ταφικούς θησαυρούς, χάλκινα αφιερώματα και σπάνια κοσμήματα, η έκθεση δείχνει πόσα χρωστά η ρωμαϊκή ιστορία σε έναν πολιτισμό που έμεινε στη σκιά της.
Ο Matthew Wong ζωγράφισε τα δωμάτια όπου η μοναξιά γίνεται φως

Πολιτισμός / Ο Matthew Wong ζωγράφισε τα δωμάτια όπου η μοναξιά γίνεται φως

Το 2011, ο Μάθιου Γουόνγκ βρέθηκε στη Βενετία ως φοιτητής φωτογραφίας και αποφάσισε να γίνει ζωγράφος. Το 2026, η ζωγραφική του επιστρέφει εκεί χωρίς εκείνον: η έκθεση Matthew Wong: Interiors παρουσιάζει σπάνια έργα ενός αυτοδίδακτου καλλιτέχνη που μετέτρεψε πόρτες, σκάλες και μπλε δωμάτια σε χάρτη μοναξιάς, μνήμης και φωτός.
Στέφανι Τσερνικόφσκι: Το βλέμμα που κράτησε ζωντανή την άγρια λάμψη του punk

Πολιτισμός / Στέφανι Τσερνικόφσκι: Το βλέμμα που κράτησε ζωντανή την άγρια λάμψη του punk

Η Στέφανι Τσερνικόφσκι, που πέθανε στα 84 της, φωτογράφισε τη Νέα Υόρκη του CBGB, των Ramones, της Blondie και της Patti Smith, όχι σαν έτοιμο θρύλο, αλλά σαν ζωντανό χάος από σώματα, βλέμματα και νύχτες που άλλαξαν τη μουσική.
Οι Bullyache μετατρέπουν την εταιρική βία σε queer χοροθέατρο

Πολιτισμός / Οι Bullyache μετατρέπουν την εταιρική βία σε queer χοροθέατρο

Με το A Good Man Is Hard to Find, που παρουσιάζεται 7-9 Μαΐου στο Sadler’s Wells East, η Κόρτνεϊ Ντέιν και ο Τζέικομπ Σάμιουελ των Bullyache χορογραφούν τη βία της εταιρικής ζωής σαν ένα βρώμικο, ποπ, τελετουργικό θέαμα για την ανδρική εξουσία.
Μήπως κοιτούσαμε λάθος Άννα Μπολέιν εδώ και αιώνες;

Πολιτισμός / Μήπως κοιτούσαμε λάθος Άννα Μπολέιν εδώ και αιώνες;

Νέα ανάλυση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζει ότι ένα άγνωστο γυναικείο σχέδιο του Χανς Χόλμπαϊν ίσως απεικονίζει την Άννα Μπολέιν, ενώ το έργο που θεωρούνταν επί χρόνια πορτρέτο της μπορεί να δείχνει τη μητέρα της. Οι ερευνητές μιλούν για πιθανή λανθασμένη επιγραφή του 18ου αιώνα και ανοίγουν ξανά ένα από τα πιο γοητευτικά μυστήρια της αυλής των Τυδώρ.
Το θρυλικό Art της Γιασμίνα Ρεζά γίνεται ταινία με τον Ρέιφ Φάινς, τον Κόλιν Φάρελ και τον Βάγκνερ Μόουρα.

Πολιτισμός / Το θρυλικό Art της Γιασμίνα Ρεζά γίνεται ταινία με τον Ρέιφ Φάινς, τον Κόλιν Φάρελ και τον Βάγκνερ Μόουρα

Ενας λευκός πίνακας, τρεις άνδρες που νομίζουν ότι έχουν δίκιο και μια φιλία που δεν αντέχει το βάρος του γούστου. Ο Ρέιφ Φάινς, ο Κόλιν Φάρελ και ο Βάγκνερ Μόουρα θα πρωταγωνιστήσουν στο Art, την κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου έργου της Γιασμίνα Ρεζά, σε σκηνοθεσία Φερνάντο Μεϊρέλες.
Η τελευταία ένοικος της Casa Milà ζει μέσα στο αριστούργημα του Γκαουντί

Πολιτισμός / Η γυναίκα που ζει μόνη στο σπίτι του Γκαουντί με ένα εκατομμύριο επισκέπτες τον χρόνο

Η Άνα Βιλαδομιού ζει σχεδόν 40 χρόνια στην Κάζα Μιλά της Βαρκελώνης, το εμβληματικό κτίριο του Αντόνι Γκαουντί που ο κόσμος γνωρίζει ως La Pedrera. Είναι η τελευταία ένοικος ενός μνημείου της UNESCO, όπου η καθημερινή ζωή μοιάζει πια με εξαίρεση μέσα σε ένα ασταμάτητο τουριστικό θέαμα.
