Τραμπ για Γάζα: Οι όμηροι θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη – «Τερματίσαμε τον πόλεμο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα ή την Τρίτη, στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε αυτή την εβδομάδα.

Μιλώντας στην αρχή συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση «περίπλοκη διαδικασία» και σημείωσε πως προτιμά να μην αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με τα βήματα που απαιτούνται για την ασφαλή επιστροφή των ομήρων.

«Χθες το βράδυ επιτύχαμε μια σημαντική εξέλιξη στη Μέση Ανατολή», είπε. «Τερματίσαμε τον πόλεμο στη Γάζα και, σε ευρύτερη κλίμακα, δημιουργήσαμε ειρήνη – ελπίζουμε μια διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι σχεδιάζει ταξίδι στη Μέση Ανατολή την ερχόμενη εβδομάδα, χωρίς να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η ημερομηνία. Σύμφωνα με τον ίδιο, προτίθεται να μεταβεί στην Αίγυπτο για να παραστεί στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας που έθεσε τα θεμέλια της εκεχειρίας και της απελευθέρωσης ομήρων.

Δεν αναφέρθηκε σε ενδεχόμενη στάση στο Ισραήλ, αν και Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εξετάζεται επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή, πριν την επίσημη τελετή.

Η συμφωνία και το τέλος των συγκρούσεων

Η εκεχειρία, που χαρακτηρίζεται ως «πρώτη φάση» ενός ευρύτερου σχεδίου για τη Γάζα, προβλέπει μερική αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων, ανταλλαγή κρατουμένων και διασφάλιση ανθρωπιστικής πρόσβασης στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί το «τέλος του πολέμου στη Γάζα» και θα οδηγήσει σε «ανασυγκρότηση» της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στο Ιράν, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του προτίθεται να συνεργαστεί με την Τεχεράνη και να «βοηθήσει να ξαναχτίσει τη χώρα», ενώ σημείωσε ότι η ιρανική ηγεσία έχει εκφραστεί υπέρ της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η δήλωση του Τραμπ ήρθε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, που προβλέπει την απελευθέρωση δεκάδων ομήρων με αντάλλαγμα παλαιστίνιους κρατουμένους και τη σταδιακή παύση των εχθροπραξιών στη Γάζα.

Αναλυτές χαρακτηρίζουν τη συμφωνία το σημαντικότερο βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου μετά από σχεδόν δύο χρόνια συγκρούσεων, αν και παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το ποιος θα διοικεί τη Γάζα και πώς θα διατηρηθεί η εκεχειρία.