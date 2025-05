Τραμπ: «Δεν ήταν ωραίο» λέει ο καθολικός αρχιεπίσκοπος της Νέας Υόρκης για το πορτρέτο που αναπαρίσταται ως πάπας

Το πορτρέτο στο οποίο αναπαρίσταται ως πάπας και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε στα social media, σχολίασε ο καθολικός αρχιεπίσκοπος της Νέας Υόρκης.

Ο καρδινάλιος Τόμοθι Ντόλαν, ο οποίος βρίσκεται στην Ρώμη για το κονκλάβιο και την εκλογή του νέου Πάπα, ρωτήθηκε σήμερα από τους δημοσιογράφους σχετικά με τη φωτογραφία που κάνει τον γύρο των social media - και σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ έχει δημιουργηθεί με χρήση AI - η οποία απεικονίζει τον Τραμπ καθισμένο σε παπικό θρόνο, με μίτρα, λευκά άμφια και χρυσό σταυρό στον λαιμό.

Σημειώνεται πως η φωτογραφία αναρτήθηκε μεταξύ των άλλων στα social media από τον Λευκό Οίκο αλλά και τον λογαριασμό του Αμερικανού προέδρου στην πλατφόρμα Truth Social.

Donald Trump shares photo of himself as Pope. pic.twitter.com/jxHCft9vob