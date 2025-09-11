Τουρκία: «Λουκέτο» και κατάσχεση στο Haberturk με εντολή Ερντογάν - Κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος

Ένας από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς ειδησεογραφικούς σταθμούς της Τουρκίας κατασχέθηκε από το κράτος στο πλαίσιο έρευνας για απάτη, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος, όπως ανακοίνωσε το γραφείο εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης.

Πρόκειται για εταιρείες του ομίλου Can Holding, ιδιοκτήτη μεγάλων μέσων μαζικής ενημέρωσης και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Στον Can Holding ανήκουν οι μεγάλοι τηλεοπτικοί σταθμοί Haberturk, Show TV και Bloomberg HT, τους οποίους απέκτησε στα τέλη της περασμένης χρονιάς από τον τουρκικό όμιλο Ciner Group. Στον Can ανήκουν επίσης το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί της Κωνσταντινούπολης και το franchise ιδιωτικών σχολείων Doga Koleji, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.

Ο τουρκικός όμιλος έχει επίσης μετοχές στον κατασκευαστικό όμιλο Tekfen Holding. Οι μετοχές του Tekfen σημείωσαν πτώση κατά 8,3% στις πρωινές συναλλαγές στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης.

Σε δήλωσή του στο χρηματιστήριο, ο Tekfen Holding ανέφερε πως οντότητες όπως ο Can Holding κατέχουν όλες μαζί μερίδιο 17,56% στον Tekfen. Πρόσθεσε πως δεν υπάρχουν ενέργειες εκ μέρους της δικαιοσύνης αναφορικά με τις μετοχές αυτές ούτε σε βάρος της εταιρικής οντότητας του Tekfen.

Το γραφείο του εισαγγελέα του Ρηγίου (Κιουτσούκτσεκμετζέ), στην Κωνσταντινούπολη, ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε ότι ο Can Holding και οι ιδιοκτήτες του χρησιμοποιούσαν τις εταιρείες τους για να μεταφέρουν παρανόμως χρήματα και να πλαστογραφούν έγγραφα. Σύμφωνα με τη δήλωση του εισαγγελέα, οι ιδιοκτήτες του Can Holding, ο Μεχμέτ Σακίρ Τσαν και ο Κεμάλ Τσαν, είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος.

Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα, μονάδα διερεύνησης οικονομικών εγκλημάτων επιθεώρησε έγγραφα και λογαριασμούς του Can Holding και διαπίστωσε ότι λαμβάνει παρανόμως κεφάλαια, φοροδιαφεύγει και χρηματοδοτεί επιχειρήσεις με παράνομα κεφάλαια.

«Στο πλαίσιο της επιχείρησης, κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία 121 εταιρειών, το TMSF (σ.σ.: το Τουρκικό Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων) διόρισε έναν επίτροπο και εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν για 10 υπόπτους», ανέφερε η εισαγγελία.

Το TMSF ανακοίνωσε πως προτεραιότητά του αυτή τη στιγμή είναι να προστατεύσει τα δικαιώματα των εργαζομένων και τρίτων μερών και να διασφαλίσει την αδιατάρακτη συνέχεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Πρόσθεσε πως όλες οι εταιρείες, τις οποίες διαχειρίζεται, θα λειτουργούν με βάση τις απαιτήσεις του νόμου.

Με πληροφορίες από Reuters