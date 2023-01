Τουρκία: Η δικτατορία καραδοκεί- Το εξώφυλλο του Economist

Η Τουρκία θα μπορούσε να είναι στα πρόθυρα της δικτατορίας, γράφει ο Economist, τονίζοντας τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις εκλογές της γειτονικής χώρας.

«Η δικτατορία καραδοκεί», είναι ο τίτλος στο εξώφυλλο του περιοδικού, σε κόκκινο χρώμα, το οποίο «μπλέκει» τη μορφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την τουρκική σημαία. Ο Τούρκος πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν στις 14 Μαΐου.

Η χώρα είναι στο χείλος της καταστροφής, υπό τον ολοένα και πιο απρόβλεπτο πρόεδρό της, γράφει ο Economist. Η συμπεριφορά του Ερντογάν καθώς πλησιάζουν οι εκλογές «θα μπορούσε να ωθήσει τη σημερινή βαθιά ελαττωματική δημοκρατία πέρα από τα όρια, σε μια πλήρη δικτατορία», επισημαίνει το δημοσίευμα.

Το περιοδικό χαρακτηρίζει «νταή» τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ μεταξύ άλλων προειδοποιεί ότι η Άγκυρα θα μπορούσε να υποδαυλίσει «πιο σκληρές εδαφικές διαμάχες» με την Ελλάδα και την Κύπρο.

A flawed democracy could tip into full-­blown autocracy. Turkey is on the brink of disaster under its increasingly erratic president, Recep Tayyip Erdogan https://t.co/gfekLyEQH5 pic.twitter.com/vJpDB1pgUQ