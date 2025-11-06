ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τουρκία: Δικαστήριο υποχρέωσε άνδρα να πληρώνει στην πρώην σύζυγό του «διατροφή γάτας»

Ο Bugra B. καλείται να καλύπτει τα έξοδα φροντίδας των δύο γατών που είχε αποκτήσει με τη σύζυγό του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Δικαστήριο στην Τουρκία υποχρεώνει άνδρα να καλύπτει τα έξοδα φροντίδας των δύο γατών που είχε αποκτήσει με τη σύζυγό του / Φωτ.: Unsplash
Μια πρωτοφανής υπόθεση διαζυγίου από την Τουρκία, κέντρισε το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης, αφού δικαστήριο διέταξε έναν άνδρα να καταβάλλει για τα επόμενα έτη, χρηματικό ποσό στην πρώην σύζυγό του, ως «διατροφή των γατών» τους.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Bugra B. καλείται να πληρώνει 10.000 τουρκικές λίρες κάθε τρεις μήνες για διάστημα έως και δέκα ετών, προκειμένου να καλύπτει τα έξοδα φροντίδας των δύο γατών που είχε αποκτήσει με τη σύζυγό του Ezgi B.

Οι γάτες θα παραμείνουν με την πρώην σύζυγο, ενώ το ποσό της «διατροφής» θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αναφέρει η εφημερίδα Turkiye Times.

Το ζευγάρι υπέβαλε αίτηση διαζυγίου ύστερα από δύο χρόνια γάμου, επικαλούμενο ως βασική αιτία χωρισμού, «σοβαρή ασυμβατότητα». Εκτός από την οικονομική υποστήριξη για τα κατοικίδια, ο πρώην σύζυγος υποχρεώνεται να καταβάλλει επιπλέον αποζημίωση και για την ίδια την πρώην σύζυγό του.

Αν και τα κατοικίδια ζώα θεωρούνται κινητή περιουσία με βάση την τουρκική νομοθεσία, το δικαστήριο αναγνώρισε την ανάγκη για επιμέλεια, φροντίδα και οικονομική στήριξη μετά από διαζύγιο - μια απόφαση που, όπως επισημαίνει ο Independent, ανοίγει τον δρόμο για ανάλογες υποθέσεις.

Με πληροφορίες από The Independent

 
 
Διεθνή

