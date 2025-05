Τοποθετήθηκε η καπνοδόχος στην οροφή της Καπέλα Σιξτίνα για την εκλογή του νέου Πάπα

Οι προετοιμασίες για τo Κονκλάβιο που θα εκλέξει τον νέο Πάπα επιταχύνθηκαν σήμερα, Παρασκευή με την τοποθέτηση της καπνοδόχου πάνω από την Καπέλα Σιξτίνα, η οποία θα ανακοινώσει την εκλογή του διαδόχου του Πάπα Φραγκίσκου.

Σήμερα το πρωί, ιταλοί πυροσβέστες τοποθέτησαν την καπνοδόχο από την οποία θα βγαίνει ο καπνός, μετά τις ψηφοφορίες των καρδιναλίων.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο καπνός θα είναι μαύρος, όλες τις φορές που δεν θα υπάρχει εκλογή νέου ποντίφικα και λευκός όταν οι 133 καρδινάλιοι που θα λάβουν μέρος στο Κονκλάβιο, θα καταφέρουν να εκλέξουν τον νέο Πάπα και τον διακοσιοστό εξηκοστό έβδομο νέο 'Αγιο Πατέρα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

