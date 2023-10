Tommy Lee: «Έπινα τέσσερα λίτρα βότκα την μέρα, δεν ξέρω πώς είμαι ακόμη υγιής»

Για τη συνήθειά του να καταναλώνει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ σε νεαρότερη ηλικία, μίλησε μεταξύ άλλων ο πασίγνωστος Ελληνοαμερικανός μουσικός και ιδρυτικό μέλος των Mötley Crüe, Tommy Lee, στο podcast του Bill Maher, «Club Random». Μάλιστα δείχνει έκπληκτος με το γεγονός πως παρά τις καταχρήσεις, η κατάσταση της υγείας του είναι υπερβολικά καλή.

Συγκεκριμένα ο Tommy Lee, κουβεντιάζοντας με τον Maher, του αποκάλυψε πως έπινε έως και δύο γαλόνια αλκοόλ καθημερινά, και το ποτό της επιλογής του ήταν η σκέτη βότκα, αρκετά βαρύ ποτό για να καταναλώνει κανείς σε τόσο μεγάλη ποσότητα. Ο «οικοδεσπότης» του podcast δεν πίστευε στα αυτιά του με τις αποκαλύψεις του γνωστού ντράμερ, κάνοντας την αντιστοιχία των δύο γαλονιών που ισούνται με τέσσερα λίτρα.

Tommy Lee just celebrated 1 year of sobriety but used to drink 2 gallons of Vodka a day.



Watch the full episode w/ @billmaher here: https://t.co/l9FJgLnyoz pic.twitter.com/C6kJIbN469