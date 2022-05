Τι δουλειά έχουν καγκουρό στην Ινδία; Τα βίντεο που έγιναν viral και πώς έφτασαν εκεί

Χωρικοί στην Ινδία περπατούσαν αμέριμνοι σε έναν δρόμο, στην άκρη ενός χωριού, όταν είδαν ξαφνικά τρία μπερδεμένα, αδύναμα και πεινασμένα ζώα, μην μπορώντας να πιστέψουν στα μάτια τους.

Τα ζώα δεν έμοιαζαν με τίποτα από ό,τι είχαν δει στη ζωή τους. Αμέσως ειδοποίησαν τους αξιωματούχους του δασαρχείου, οι οποίοι τους είπαν ότι τα ζώα ήταν καγκουρό - συνηθισμένα στην Αυστραλία αλλά δεν έχουν βρεθεί ποτέ στην Ινδία.

Τα καγκουρό διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε πάρκο άγριας ζωής για να λάβουν φροντίδα, αν και το ένα πέθανε λίγο αργότερα. Την ίδια στιγμή, οι χωρικοί παρέμεναν έκπληκτοι με το θέαμα και πολύ σύντομα τα βίντεο με τα καγκουρό στην Ινδία έγιναν viral.

«Πώς στην ευχή εμφανίζονται καγκουρό στη Δυτική Βεγγάλη», αναρωτήθηκε ένας χρήστης του Twitter.

Hours after two injured kangaroos were rescued from near Gajoldoba in West Bengal’s Jalpaiguri district Friday night, two more were spotted at the Farabari Nepali area in the Dabgram forest range Saturday, sending forest officials into a tizzy. pic.twitter.com/akAVfTvK6I