Τι δείχνει η αποπομπή του CEO της Nestlé για τα ερωτικά ειδύλλια στον χώρο εργασίας

Ο πολυεθνικός κολοσσός, αξίας 244 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε ότι η σχέση παραβίαζε τον κώδικα δεοντολογίας

Ο όμιλος Nestlé βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνούς προσοχής μετά την απομάκρυνση του CEO Λοράν Φρεξ, έπειτα από εσωτερική έρευνα που αποκάλυψε ρομαντική σχέση του με εργαζόμενη της εταιρείας. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που ήρθε μόλις έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, εγείρει ερωτήματα για τα όρια και τις συνέπειες των ερωτικών σχέσεων στον επαγγελματικό χώρο.

Ο πολυεθνικός κολοσσός, αξίας 244 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε ότι η σχέση παραβίαζε τον κώδικα δεοντολογίας. Στη θέση του Φρεξ τοποθετήθηκε ήδη ο Φίλιπ Ναβράτιλ, μέχρι πρότινος επικεφαλής της Nespresso.

Τα διοικητικά συμβούλια εμφανίζονται πλέον λιγότερο διαλλακτικά απέναντι σε υποθέσεις προσωπικής ανάρμοστης συμπεριφοράς, ειδικά όταν αφορά CEOs. Σε αντίθεση με παλαιότερες δεκαετίες, οι αποπομπές γίνονται ταχύτερα και χωρίς «χρυσά αλεξίπτωτα». Ο Φρεξ αποχώρησε χωρίς αποζημίωση, γεγονός που καταδεικνύει τη στροφή προς αυστηρότερη εφαρμογή των κανόνων.

Η υπόθεση δεν αφορά μόνο την ύπαρξη της σχέσης, αλλά και το ότι ο Φρεξ δεν τη γνωστοποίησε. Ακόμη κι αν το είχε κάνει, οι ειδικοί εκτιμούν ότι δύσκολα θα παρέμενε στη θέση του, καθώς η ανισορροπία ισχύος μεταξύ CEO και υφισταμένων δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την αμεροληψία και την εταιρική ηθική.

Όταν τα διοικητικά συμβούλια «κλείνουν τα μάτια»

Ειδικοί επισημαίνουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι εταιρείες αγνοούν προβληματικές συμπεριφορές, εφόσον ο CEO θεωρείται «χρυσή κότα» για τα οικονομικά αποτελέσματα. Ωστόσο, οι καταγγελίες εργαζομένων και η πίεση της κοινής γνώμης μπορούν να ανατρέψουν αυτήν τη σιωπηρή ανοχή.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι ο ίδιος είχε παντρευτεί στο παρελθόν υπάλληλο της Nestlé, αφού είχαν δηλώσει τη σχέση τους και εκείνη αποχώρησε από την εταιρεία. Κατά τους ειδικούς, η επιλογή του για τη θέση του CEO, παρά αυτό το ιστορικό, στέλνει αντιφατικό μήνυμα για το πώς η Nestlé διαχειρίζεται τέτοιες υποθέσεις.

Η απομάκρυνση του Λοράν Φρεξ δεν είναι απλώς μια εταιρική αλλαγή στην κορυφή της Nestlé. Αντικατοπτρίζει τις νέες απαιτήσεις διαφάνειας, δεοντολογίας και μηδενικής ανοχής που επικρατούν στον επιχειρηματικό κόσμο απέναντι στις ερωτικές σχέσεις στην εργασία, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται τα ανώτατα στελέχη.

Με πληροφορίες από Fortune

