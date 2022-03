Θάνατος, τρόμος και καταστροφή: Ερασιτεχνικά βίντεο από κινητά Ουκρανών στην καρδιά του πολέμου

Η Ρωσία βομβαρδίζει ασταμάτητα πόλεις στην Ουκρανία ενώ ο πόλεμος μπαίνει στην έβδομη ημέρα.

Μάχες μαίνονται σε πολλές πόλεις που γίνονται στόχοι ρωσικών πυραύλων. Βίντεο τραβηγμένα από κινητά τηλέφωνα Ουκρανών, δείχνουν τι απομένει όταν τα ρωσικά μαχητικά φεύγουν: νεκροί, κατεστραμμένες πολυκατοικίες με σπασμένα παράθυρα, πεσμένα δέντρα, κομμένα καλώδια ηλεκτροδότησης, συντρίμμια παντού.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Χάρκοβο χθες, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας ενώ συνολικά, από την αρχή της ρωσικής εισβολής, τουλάχιστον 136 πολίτες έχουν σκοτωθεί σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Ο πραγματικός αριθμός ωστόσο ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος.

Οι ντόπιοι σηκώνουν τα κινητά και τραβούν βίντεο με τρεμάμενα χέρια. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους.

The morning alarm in Kharkiv: an ammo depot hit by Russian shelling @zn_ua pic.twitter.com/rkqq56HHU0

Kharkiv this morning according to the Ukrainian media pic.twitter.com/luoF8LFGcC

⚡️This is how #Kharkiv looks in the morning after a hard night under the massive shelling of #Putin's occupiers. pic.twitter.com/pcIkE4rx7s