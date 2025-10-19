ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Μυστήριο γύρω από τον θάνατο του ιδρυτή της Mango: Δέκα μήνες ερευνών χωρίς απαντήσεις

Το κινητό, οι ανακρίσεις και οι νέες αμφιβολίες

LifO Newsroom
Περισσότεροι από δέκα μήνες έχουν περάσει από τον θάνατο του Ισάκ Άντιτς, ιδρυτή της Mango, και η υπόθεση παραμένει ανοιχτή. Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας βρέθηκε νεκρός σε χαράδρα, σε ένα ορεινό μονοπάτι κοντά στο Μοντσεράτ της Καταλονίας, όπου είχε πάει για πεζοπορία μαζί με τον γιο του, Τζόναθαν Άντιτς.

Η καταλανική αστυνομία (Mossos d’Esquadra) συνεχίζει τη διερεύνηση του θανάτου του 71χρονου επιχειρηματία, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για δυστύχημα ή εγκληματική ενέργεια. Το ερώτημα που πλανάται παραμένει το ίδιο: Έπεσε ο Ισάκ Άντιτς από το βουνό ή τον έσπρωξε ο γιος του;

Αντιφατικές καταθέσεις και εντάσεις στην οικογένεια

Αρχικά, οι αρχές θεώρησαν πως ο θάνατος οφειλόταν σε ατύχημα. Ωστόσο, η ασάφεια στην πρώτη κατάθεση του γιου του, που ήταν ο μόνος αυτόπτης μάρτυρας, προκάλεσε υποψίες. Οι απαντήσεις του 44χρονου Τζόναθαν κρίθηκαν «ασυνεπείς» με τα ευρήματα στο σημείο.

Η αστυνομία ενημερώθηκε επίσης για οικονομικές διαφορές στην οικογένεια: η σύντροφος του Ισάκ, Εστεφάνια Κνουθ, φέρεται να συγκρούστηκε με τα παιδιά του επιχειρηματία για θέματα κληρονομιάς ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Ο Άντιτς είχε υπογράψει διαθήκη το 2023, μοιράζοντας την περιουσία του στα τρία παιδιά του, αφήνοντας στην Εστεφάνια ένα ποσό που η ίδια θεώρησε ανεπαρκές.

Το κινητό, οι ανακρίσεις και οι νέες αμφιβολίες

Η Mossos συνέχισε την έρευνα, αναλύοντας τα κινητά τηλέφωνα πατέρα και γιου, τις διαδρομές GPS και συνομιλίες μέσω WhatsApp, προκειμένου να ανασυνθέσει τα γεγονότα εκείνης της ημέρας.

Πρόσφατα, ο Τζόναθαν κλήθηκε ξανά για νέα κατάθεση, η οποία —σύμφωνα με πηγές της έρευνας— περιείχε «μικρές αλλά κρίσιμες ανακρίβειες». Αυτό οδήγησε τις αρχές να τον μετατρέψουν από μάρτυρα σε ύποπτο για ανθρωποκτονία. Το κινητό του κατασχέθηκε με εντολή δικαστή, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό δικαστική μυστικότητα.

Παρά τις αμφιβολίες, οι αστυνομικοί δεν έχουν βρει απτά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Τζόναθαν έσπρωξε τον πατέρα του. Η έρευνα, που έχει ήδη κρατήσει σχεδόν έναν χρόνο, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες, οπότε και ο δικαστής θα αποφασίσει αν η υπόθεση θα παραπεμφθεί ή θα κλείσει.

Ένα μυστήριο χωρίς απάντηση

Ο θάνατος του Ισάκ Άντιτς έχει συγκλονίσει τον επιχειρηματικό κόσμο της Ισπανίας. Ο ιδρυτής της Mango, ένας αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας που ξεκίνησε από ένα μικρό κατάστημα στη Βαρκελώνη και έφτασε να χτίσει μια παγκόσμια αυτοκρατορία μόδας, έφυγε από τη ζωή κάτω από ανεξιχνίαστες συνθήκες.

Η οικογένειά του παραμένει διχασμένη και η κοινή γνώμη στην Ισπανία περιμένει ακόμα την απάντηση σε ένα ερώτημα που στοιχειώνει την υπόθεση: Ήταν ένα τραγικό ατύχημα ή ένα μοιραίο μυστικό μέσα στην ίδια του την οικογένεια;

