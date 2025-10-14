ΔΙΕΘΝΗ
«Θα δεις τι πρόκειται να συμβεί»: Η χειραψία Τραμπ - Μακρόν και ο έντονος διάλογος

Μια χειραψία μεταξύ των δύο κορυφαίων ηγετών έγινε επίκεντρο έντασης στη διεθνή σύνοδο - Οι ψίθυροι, τα βλέμματα και το μήνυμα πίσω από τις λέξεις

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Θα δεις τι πρόκειται να συμβεί»: Η χειραψία Τραμπ - Μακρόν και ο έντονος διάλογος
φωτ.: EPA
Σε μια πολιτικώς ηλεκτρισμένη στιγμή, η χειραψία δύο κορυφαίων ηγετών μετατράπηκε σε πεδίο έντασης και συμβολισμού, αφήνοντας έντονες εντυπώσεις στους παρόντες και στις κάμερες.

Η αμήχανη χειρονομία και οι ψίθυροι που φαινόταν να ανταλλάσσονται υπό παρακολούθηση έκαναν ξεκάθαρο πως πίσω από το τελετουργικό χαιρετισμό κρύβονταν μια πολιτική αντιπαράθεση με βάθος.

Οι ηγέτες που πρωταγωνίστησαν ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν, σε ένα σκηνικό όπου οι κάμερες καταγράφουν τόσο τις δηλώσεις όσο και τη γλώσσα του σώματος. Η χειραψία — φαινομενικά μια συμβατική χειρονομία — διαρρήχθηκε από μια αίσθηση ανταγωνισμού και υποβάθρων εντάσεων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο περιθώριο διεθνούς συνόδου για τη Μέση Ανατολή, όπου η συζήτηση επικεντρωνόταν στο μέτωπο της Γάζας και στις προσπάθειες διαμεσολάβησης. Εκεί, οι κάμερες «έπιασαν» τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν μία χειραψία με ένταση στο βλέμμα, ενώ ο ένας φαίνεται να λέει στον άλλον: «Θα δεις τι πρόκειται να συμβεί». Η αμφισημία της φράσης και το πώς εκφέρθηκε — πιο πολύ ως προειδοποίηση παρά ως φιλοφρόνηση — ενίσχυσαν την αίσθηση πως οι σχέσεις μεταξύ των δύο ηγετών δεν είναι καθόλου ανεπαίσθητες.

Παρά τις επίσημες δηλώσεις ότι οι συζητήσεις προχωρούν σε θετικό κλίμα, η χειραψία και οι ψίθυροι έδωσαν ένα μήνυμα: η διπλωματία είναι γεμάτη συμβολισμούς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σε μια κίνηση που σχολιάστηκε έντονα από αναλυτές, φέρεται να έσφιξε με δύναμη το χέρι του Γάλλου ομολόγου του πριν του πει: «Γιατί με πλήγωσες; Το ξέρω ήδη». Η απάντηση από τον Γάλλο πρόεδρο ήταν ψιθυριστή, σχεδόν αμήχανη: «Κατάλαβα. Θα το δούμε αυτό».

Αυτό που εντυπωσίασε περισσότερο όμως ήταν ο τόνος της χειρονομίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε τη φράση «Πληγώνω μόνο όσους πληγώνουν άλλους» και συνέχισε: «Θα δεις τι πρόκειται να συμβεί. Θέλω να το δω να το κάνεις». Η σύνδεση αυτής της ρητορικής με το γεγονός ότι η χειραψία σε εκείνο το πλαίσιο είχε διάρκεια και ένταση δημιούργησε αίσθηση ότι ήταν λιγότερο χαιρετισμός και περισσότερο μια μορφή στρατηγικής επικοινωνίας.

Η κίνηση πίσω από τη χειραψία Τραμπ - Μακρόν

Η πολιτική καθοδήγηση παίζει ρόλο ακόμα και στις πιο «απλές» χειρονομίες. Σε διεθνή συνέδρια, οι ηγέτες γνωρίζουν πως κάθε λεπτομέρεια, χειραψία, βλέμμα, χρόνος επαφής, μπορεί να μετατραπεί σε μήνυμα προς τους πολίτες, τους δημοσιογράφους ή τους διπλωμάτες. Στην προκειμένη περίπτωση, η χειραψία εξελίχθηκε σε μια στιγμή με πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης: ο ένας ηγέτης θέλησε να δείξει ισχύ και να καταστήσει σαφή την απογοήτευση ή την προσδοκία του, και ο άλλος αποδέχθηκε τη χειρονομία, με μία φράση που αφήνει ανοιχτό το μέλλον.

Αν και δεν είδαμε επίσημες δηλώσεις που να επιβεβαιώνουν τον διάλογο με ακρίβεια, η ανάλυση των ειδικών στη γλώσσα του σώματος διαπίστωσε ότι η στιγμή ήταν φορτισμένη. Η χειραψία έγινε σαν μικρή μονομαχία, και όπως με κάθε μονομαχία, το αποτέλεσμα δεν ήταν το πιο σημαντικό· αλλά η πρόθεση, η στάση και το τι αφήνει πίσω του.

Οι παρατηρητές σχολιάζουν πως αυτό το περιστατικό υπογραμμίζει πόσο λεπτά ισορροπούν οι διεθνείς σχέσεις. Ένας χαιρετισμός δεν είναι απλώς ευγενής χειρονομία· είναι ένα μήνυμα. Και όταν ο χαιρετισμός συνοδεύεται από ψιθυρισμένες προειδοποιήσεις, γίνεται επικοινωνία με πολλαπλά νοήματα.

