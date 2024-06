Τέξας: Καμηλοπάρδαλη άρπαξε βρέφος από την καρότσα του αυτοκινήτου της οικογένειας

Η τρομακτική σκηνή όπου μία καμηλοπάρδαλη άρπαξε ένα βρέφος από την καρότσα του αυτοκινήτου της οικογένειάς του, καταγράφηκε σε βίντεο.

Το γεγονός συνέβη σε πάρκο σαφάρι στο Τέξας, όπου η οικογένεια της μικρής έζησε μερικά δευτερόλεπτα τρόμου, πριν το ζώο αφήσει το μικρό παιδί από τον στόμα του. Σε ένα πάρκο σαφάρι με αυτοκίνητο στο Τέξας, μια καμηλοπάρδαλη φαίνεται να πλησιάζει το ανοιχτό αυτοκίνητο της οικογένειας. Το ζώο φαίνεται να σκύβει με τον πανύψηλο λαιμό του και σαν σε αργή κίνηση, αρπάζει στον στόμα του το παιδί, σηκώνοντάς το στον αέρα. Ευτυχώς, πριν σηκωθεί εντελώς ο λαιμός της καμηλοπάρδαλης, το παιδί φαίνεται να πέφτει πάλι στο αυτοκίνητο, στην αγκαλιά της μαμάς του.

Το περιστατικό συνέβη στο Fossil Rim Wildlife Center στο Glen Rose, στο Τέξας, όπου οι επισκέπτες περνούν με τα αυτοκίνητά τους από μια διαδρομή όπου βρίσκονται δίπλα τους ζώα όπως τσιτάχ, έμους, ζέβρες, τα οποία και έχουν την ευκαιρία να ταΐσουν από τα αυτοκίνητά τους.

