Tesla: Συμφωνία με την Κίνα για τη δημιουργία εργοστασίου στη Σανγκάη

Συμφωνία για τη δημιουργία ενός νέου Mega εργοστασίου στη Σαγκάη υπέγραψε ο Έλον Μασκ με την κινεζική κυβέρνηση στο οποίο η Tesla, θα παράγει 10.000 Megapack μπαταρίες το χρόνο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ίδιου του στο Twitter.

Το Megapack είναι μια πολύ μεγάλη μπαταρία, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στη σταθεροποίηση των ενεργειακών δικτύων και στην αποφυγή διακοπών ρεύματος. Το εργοστάσιο της Tesla στη Σαγκάη θα μπορεί να παράγει 10.000 μονάδες αποθήκευσης ενέργειας «Megapack» ετησίως, λέει η εταιρεία.

Η Tesla έχει ήδη εργοστάσιο Megapack στην Καλιφόρνια, το οποίο παράγει επίσης 10.000 μονάδες κάθε χρόνο. Ο Έλον Μασκ εξήγησε μέσω Twitter ότι το νέο κινεζικό εργοστάσιο θα είναι επιπρόσθετο στο εργοστάσιο της Tesla στις ΗΠΑ.

Οι εργασίες κατασκευής του νέου εργοστασίου Megapack στην Κίνα αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2023 και η παραγωγή των μπαταριών μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

