Τεράστια προβλήματα στα αεροδρόμια μετά τη μαζική διακοπή IT- Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων

Πολλά είναι τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τη μαζική διακοπή ΙΤ, με πολλά αεροδρόμια να έχουν αναστείλει την λειτουργία τους.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου ανακοίνωσε την αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας ως τις 11:00 ώρα Ελλάδας λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα πληροφορικής.

Νωρίτερα η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου σε ανακοίνωσή της στο Χ ενημέρωσε τους επιβάτες ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις στο check -in λόγω τεχνικού προβλήματος.

Passagierhinweis: Aufgrund einer technischen Störung kommt es zu Verzögerungen bei der Abfertigung. Information for passengers: Due to a technical fault, there will be delays in check-in. pic.twitter.com/gVint8DqiS

Οι πτήσεις έχουν ανασταλεί και στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ και της Μελβούρνης.

Οι αναχωρήσεις έχουν «παγώσει» και στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου καθώς το σφάλμα στον υπολογιστή προκάλεσε δυσλειτουργία στις οθόνες αναχώρησης. Οι πίνακες αναχωρήσεων στο κεντρικό κτίριο του αεροδρομίου φάνηκε να «παγώνουν», εμφανίζοντας ξεπερασμένες πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς των πυλών και τις ώρες απογείωσης - πράγμα που σημαίνει ότι ορισμένοι επιβάτες έχασαν τις πτήσεις τους.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί χτύπησε ο συναγερμός πυρκαγιάς στο κεντρικό κτίριο του αεροδρομίου, ο οποίος πιστεύεται ότι προκλήθηκε από το ίδιο σφάλμα στον υπολογιστή. Το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου δήλωσε ότι εργάζεται για την επίλυση του προβλήματος.

Επιπλέον, οι επιβάτες στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αυτόματα μηχανήματα καρτών επιβίβασης, ενώ οι οθόνες δείχνουν μήνυμα που αναφέρει ότι «ο σέρβερ είναι εκτός διαδικτύου», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου δεν είναι το μόνο που παρουσιάζει προβλήματα στη Μεγάλη Βρετανία, πολλά αεροδρόμια της χώρα, σύμφωνα με το BBC, αναφέρουν καθυστερήσεις με κάποιες πτήσεις να αναστέλλονται.

Στο αεροδρόμιο Stansted του Λονδίνου, ορισμένα check-in γίνονται χειροκίνητα, αλλά «οι πτήσεις εξακολουθούν να εκτελούνται κανονικά».

«Τα κύρια επιχειρησιακά μας συστήματα δεν επηρεάζονται», αναφέρει εκπρόσωπος, αλλά «ορισμένες υπηρεσίες μηχανημάτων πληρωμών λιανικής έχουν επηρεαστεί».

Το αεροδρόμιο Σίπχολ στην Ολλανδία - ένα από τα πιο πολυσύχναστα της Ευρώπης - ανέφερε ότι έχει επίσης επηρεαστεί από την παγκόσμια τεχνική βλάβη, σημειώνοντας ότι οι επιβάτες που είναι προγραμματισμένο να ταξιδέψουν σήμερα θα πρέπει να επικοινωνήσουν πρώτα με την αεροπορική τους εταιρεία.

«Η βλάβη έχει επηρεάσει τις πτήσεις από και προς το Σίπχολ», εξήγησε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, προσθέτοντας ότι δεν είναι ξεκάθαρο πόσες πτήσεις αφορά το πρόβλημα.

Το αεροδρόμιο Ναρίτα της Ιαπωνίας, που απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα από το Τόκιο, αναφέρει ότι οι αεροπορικές εταιρείες JetStar, Jeju Air, Qantas, HK Express και Spring Japan αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα συστήματά τους.

Την ίδια ώρα, στην Ινδία, το αεροδρόμιο του Δελχί αναφέρει ότι ορισμένες υπηρεσίες έχουν επηρεαστεί προσωρινά.

Στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, οι πληροφορίες εξαφανίστηκαν από τους πίνακες αναχωρήσεων. Σε ανακοίνωσή της προς τους επιβάτες στον τερματικό σταθμό εσωτερικού, η οικονομική αεροπορική εταιρεία Jetstar ανέφερε ότι ένα «πρόβλημα με τη Microsoft» σήμαινε ότι δεν μπορούσε να κάνει check-in στους επιβάτες ή να επιβιβαστεί στις πτήσεις της.

Melbourne Airport is experiencing a global technology issue which is impacting check-in procedures for some airlines. Passengers flying with these airlines this afternoon are advised to allow a little extra time to check-in. Please check with your airline for flight updates. pic.twitter.com/pFjOjReMKX