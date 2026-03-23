Telegraph: Το Ιράν πιθανώς πίσω από την επίθεση στα εβραϊκά ασθενοφόρα στο Λονδίνο

Η Ισραηλινή πρεσβεία στο Λονδίνο, εκφράζει ανοιχτά την ανησυχία της πως το Ιράν βρίσκεται πίσω από την εμπρηστική επίθεση στα ασθενοφόρα της εβραϊκής κοινότητας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, περίπου στη 1:45 τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην οδό Highfield Road, έπειτα από αναφορές για πυρκαγιά, με την αστυνομία του Λονδίνου να κάνει λόγο για αντισημιτική ενέργεια.

Σύμφωνα με τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που ήρθαν στη δημοσιότητα, τρία άτομα φαίνονται να πλησιάζουν τα ασθενοφόρα και λίγο μετά να ξεσπά φωτιά.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 40 πυροσβέστες, ενώ από τη φωτιά υπέστησαν ζημιές τέσσερα οχήματα και αρκετές φιάλες που βρίσκονταν μέσα σε αυτά εξερράγησαν.

Τώρα, πηγές της ισραηλινής πρεσβείας στο Λονδίνο, αναφέρουν στην Telegraph ότι η επίθεση φέρει χαρακτηριστικά πιθανής εμπλοκής του Ιράν.

We are absolutely heartbroken that this is how low Britain has sunk. This horrific act truly plumbs new depths.



Hatzola is a volunteer-run ambulance service run by the Jewish community but catering to everyone, Jews and non-Jews alike, working with the NHS to save lives as fast… pic.twitter.com/MA1Y9fuDeA — Campaign Against Antisemitism (@antisemitism) March 23, 2026

Ενδείξεις για οργανωμένη εκστρατεία μίσους από το Ιράν

Η επίθεση προκαλεί ανησυχία ότι το Ιράν ενδέχεται να συντονίζει κύμα επιθέσεων κατά των Εβραίων σε όλη την Ευρώπη, μετά από παρόμοια περιστατικά τους τελευταίους μήνες.

Τον τελευταίο χρόνο, δύο Ιρανοί κατηγορήθηκαν για κατασκοπεία κατά των Εβραίων στο Λονδίνο, ενώ άλλοι δύο συνελήφθησαν για απόπειρα εισόδου σε πυρηνική βάση της Βρετανίας.

Οι αρχές ασφαλείας, σύμφωνα με δηλώσεις υπουργών, θα διερευνήσουν σε βάθος την υπόθεση, με τα στοιχεία από τις κάμερες και τα social media, ενώ συνεργάζονται με τους ηγέτες της κοινότητας και αυξάνουν τις περιπολίες στην περιοχή.

🇬🇧In London, unknown individuals set fire to four Jewish ambulance service vehicles, according to British media.



The fire occurred this night, and the police are treating it as a crime motivated by anti-Semitism. pic.twitter.com/qEkBRSVRNJ — Vegas ⚔️ (@vegasyx) March 23, 2026

Παράλληλα, αξιωματούχοι της ισραηλινής πρεσβείας και εκπρόσωποι των συναγωγών κατήγγειλαν ότι η αντισημιτική βία έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι η πυρπόληση των ασθενοφόρων δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, αλλά αποτέλεσμα συστηματικής εκδήλωσης μίσους.

Τέλος, ο Κιρ Στάρμερ και άλλοι πολιτικοί καταδίκασαν την επίθεση, ενώ κάλεσαν για αυστηρές ποινές και υπογράμμισαν ότι η αντισημιτική βία δεν έχει θέση στη βρετανική κοινωνία.

Με πληροφορίες από Telegraph