Τέιλορ Σουίφτ - Τράβις Κέλσι: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον αρραβώνα τους

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του με κοινή ανάρτηση στο Instagram την Τρίτη, η οποία μετρά πάνω από 34.000.000 likes

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου Τράβις Κέλσι και Τέιλορ Σουίφτ / EPA
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως αρραβωνιασμένο ζευγάρι.

Την Τρίτη μέσω κοινής τους ανάρτησης στο Instagram, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν πως αρραβωνιάστηκαν, με την ανάρτηση να μετρά μέχρι σήμερα πάνω από 34.000.000 likes.

Τους τελευταίους μήνες πλήθος δημοσιευμάτων ανέφεραν πως η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για να της κάνει πρόταση γάμου και την Τρίτη, με μία άκρως ρομαντική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η δημοφιλής τραγουδίστρια ανακοίνωσε πως είπε το μεγάλο «ναι».

Η ανάρτηση της συνοδεύεται από φωτογραφίες του ζευγαριού την ξεχωριστή αυτή ημέρα, όπου μεταξύ άλλων διακρίνεται και το εντυπωσιακό μονόπετρο της. Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι που μονοπώλησε το ενδιαφέρον είναι κοπής «old mine brilliant» και σχεδιάστηκε από τον ίδιο σε συνεργασία με την Kindred Lubeck της Artifex Fine Jewelry.

Δύο ημέρες μετά, την Πέμπτη, διάσημη τραγουδίστρια εθεάθη μαζί με τον αρραβωνιαστικό της σε αγώνα στο στάδιο Arrowhead στην Κάνσας Σίτι του Μιζούρι. Ο συμπαίκτης του στους Kansas City Chiefs, Πάτρικ Μαχόουμς, και ο αδελφός του, Τζέισον Κέλσι παρευρέθηκαν επίσης στον αγώνα μαζί με το ζευγάρι.

Υπενθυμίζεται πως ο 35χρονος παίκτης των Kansas City Chiefs είναι σε σχέση με την Τέιλορ Σουίφτ από το καλοκαίρι του 2023.

Με πληροφορίες από PEOPLE

