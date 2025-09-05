ΔΙΕΘΝΗ
Ταϊλάνδη: Ο «βασιλιάς της κάνναβης» γίνεται ο τρίτος πρωθυπουργός μέσα σε έναν χρόνο

Ο «βασιλιάς της κάνναβης» Anutin Charnvirakul ετοιμάζεται να γίνει πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, καθώς το πολιτικό δράμα της χώρας συνεχίζεται

φωτ.: Getty
Η Ταϊλάνδη οδεύει στην ανάδειξη του τρίτου πρωθυπουργού της μέσα σε έναν χρόνο, με τον Anutin Charnvirakul, γνωστό ως «ο βασιλιάς της κάνναβης», να αναμένεται να αναλάβει την εξουσία την Παρασκευή.

Ο 58χρονος πρώην επιχειρηματίας και νυν πολιτικός, με έντονες βασιλικές πεποιθήσεις, προέρχεται από την οικογένεια που ελέγχει μια από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας. Είναι γνωστός για τη στήριξή του στην αποποινικοποίηση της κάνναβης και έχει υπάρξει υπουργός Υγείας κατά την πανδημία και αντιπρόεδρος στην προηγούμενη κυβέρνηση.

Αν εκλεγεί, θα κληρονομήσει μια χώρα που αντιμετωπίζει βαθιά πολιτική αστάθεια και οικονομική στασιμότητα μετά την πανδημία. Τα τελευταία 17 χρόνια, πέντε πρωθυπουργοί έχουν αποπεμφθεί δικαστικά, ενώ η πρόσφατη απομάκρυνση της Paetongtarn Shinawatra για «ηθικά παραπτώματα» ενέτεινε την κρίση.

Η υποψηφιότητά του υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, το «People’s Party» (πρώην Move Forward), το οποίο μπλοκαρίστηκε από την εξουσία λόγω των θέσεών του για μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία περί βασιλικής δυσφήμησης. Αν και θα τον στηρίξουν στη Βουλή, δεν θα συμμετάσχουν στην κυβέρνησή του.

Ο Anutin έχει υποσχεθεί διάλυση της Βουλής εντός τεσσάρων μηνών και προκήρυξη πρόωρων εκλογών, ενώ θεωρείται απειλή για το κυρίαρχο μέχρι πρότινος κόμμα Pheu Thai, της οικογένειας Shinawatra.

Η Paetongtarn βρέθηκε στο στόχαστρο όταν διέρρευσε συνομιλία της με τον πρώην ηγέτη της Καμπότζης, Hun Sen, όπου φέρεται να υπονόμευσε την εθνική κυριαρχία της Ταϊλάνδης, καλώντας τον “θείο”. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη επιρροή του Anutin, οδηγεί το πολιτικό “δυναστείο” Shinawatra σε παρακμή, όπως λένε αναλυτές.

Ο πατέρας της, Thaksin Shinawatra, πρώην πρωθυπουργός και δισεκατομμυριούχος, έφυγε για το Ντουμπάι την Πέμπτη, καθώς αντιμετωπίζει νέα δικαστική διαδικασία. Η αποχώρησή του θεωρείται από πολλούς το τέλος εποχής για την οικογένεια.

Με πληροφορίες από Financial Times

