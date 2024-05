Τα κύμματα διέλυσαν την προβλήτα των ΗΠΑ στη Γάζα

Μια προσωρινή προβλήτα που κατασκεύασε ο αμερικανικός στρατός για να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα έχει υποστεί ζημιές από τη θαλασσοταραχή και θα χρειαστεί τουλάχιστον μια εβδομάδα για να επισκευαστεί, σύμφωνα με Aμερικανούς αξιωματούχους.

Οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να κατασκευάζουν την πλωτή προβλήτα - η οποία συνδέεται με την ακτογραμμή της Γάζας με ένα προσωρινό διάδρομο - πριν από αρκετές εβδομάδες. Το τμήμα του πεζοδρομίου του έργου φέρεται τώρα να έχει σπάσει και θα πρέπει να επισκευαστεί πριν επιστρέψει στη θέση του.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν προειδοποιήσει ότι το ποσό της βοήθειας που φτάνει στους Παλαιστίνιους στη Γάζα είναι μόνο ένα κλάσμα αυτού που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού της.

So I got “community noted” for claiming that Biden’s pier in Gaza washed away…



WELL, here it is now, pretty much submerged not doing anything.



This is what your taxpayer money goes to!!!! https://t.co/NoBJ3FC9Ng pic.twitter.com/QNsO91a8CH