Συρία: Πυροβολισμοί στη Δαμασκό - Πληροφορίες για απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Άσαντ

Απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον κατά του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στη Δαμασκό, πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με αναφορές από συριακά ΜΜΕ.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανώς ανανεργοί θύλακες αντικυβερνητικών, τζιχαντιστών και λοιπών αντιτιθέμενων στο καθστώς Άσαντ ενεργοποιήθηκαν και άρχισαν επιθέσεις.

Ισχυροί πυροβολισμοί ακούγονται στη Δαμασκό ενώ οι κινήσεις κατά του Άσαντ φαίνεται ότι δρομολογούνται από τον αξιωματικό των μυστικών υπηρεσιών Χουσάμ Λούκα και τους συμμάχους του.

BREAKING:



Reports of a potential coup attempt against Assad by elements within the Army.



Intense gunfire can be heard in Damascus amid rumors of a coup against Assad being carried out by the intelligence officer Hussam Luka and his allies.