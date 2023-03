Σύνοδος Κορυφής: «Ο τραπεζικός τομέας της ΕΕ είναι ανθεκτικός»

Ο τραπεζικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανθεκτικός καθώς έχει ισχυρή κεφαλαιοποίηση και ρευστότητα, δηλώνουν οι ηγέτες των χωρών μελών της Ένωσης σε κοινή τους ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Η Τραπεζική Ένωση έχει ενισχύσει σημαντικά την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τραπεζικός μας τομέας είναι ανθεκτικός, με ισχυρή κεφαλαιοποίηση και ρευστότητα», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η εν λόγω κοινή ανακοίνωση έρχεται καθώς ο γερμανικός κολοσσός Deutsche Bank κατέγραψε πτώση για τρίτη ημέρα, σημειώνοντας βουτιά άνω του 11% μετά την αλματώδη αύξηση στο κόστος ασφάλισης των ομολόγων του έναντι του κινδύνου αθέτησης πληρωμών.

Οι μετοχές του έχουν χάσει το ένα πέμπτο της αξίας τους από τις αρχές του μήνα και τα CDS του (ασφάλιστρα έναντι κινδύνου αθέτησης πληρωμών) σημείωσαν χθες τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση που έχουν καταγράψει ποτέ, σύμφωνα με στοιχεία της Refinitiv.

