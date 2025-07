Συνελήφθη στην Τουρκία ο «Φράουλας», ο πλέον καταζητούμενος μαφιόζος στη Σουηδία

Έναν διεθνώς καταζητούμενο εγκληματία, κάτοχο σουηδικής και τουρκικής ιθαγένειας, ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών και υποκίνηση βίαιων εγκλημάτων στη Σουηδία επί σειρά ετών, συνέλαβε η τουρκική αστυνομία.

Πρόκειται για το Ισμαΐλ Άμπντο, γνωστό με το προσωνύμιο «Φράουλας», ο οποίος θεωρείται ένας από του πιο «σκληρούς» αρχηγούς συμμορίας στη Σουηδία.

Η σουηδική αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψή του, επισημαίνοντας ότι ο Άμπντο συνελήφθη «σε αστυνομική επιχείρηση στην Τουρκία» σε από κοινού επιχείρηση των δύο χωρών ως αποτέλεσμα μηνών συνεργασίας.

«Η σύλληψη είναι το αποτέλεσμα στοχευμένων προσπαθειών των σουηδικών και τουρκικών αρχών», δήλωσε ο Ματς Μπέργκρεν, αναπληρωτής επικεφαλής του Εθνικής Υπηρεσίας Επιχειρήσεων της Σουηδίας. «Η σουηδική αστυνομία συνέδραμε στην έρευνα που οδήγησε στη σύλληψη» συμπλήρωσε.

Türkiye: Swedish crime boss Ismail Abdo, a key figure in Sweden's organized crime scene, has been arrested. Abdo, also known as The Strawberry, leads the Rumba crime organization. He has been under an international arrest warrant since 2024.



