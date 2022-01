Συναγερμός επικρατεί σε χώρες του Ειρηνικού Ωκεανού όπου εξερράγη χθες ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο, πλήττοντας την Τόνγκα.

Στην Ιαπωνία, οι αρχές κάλεσαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες στην Ιαπωνία να απομακρυνθούν από τις εστίες τους σήμερα καθώς κύματα ύψους άνω του ενός μέτρου έπληξαν παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο NHK, ύστερα από την ισχυρότατη έκρηξη.

Η οδηγία για εκκένωση αφορούσε περίπου 230.000 ανθρώπους σε οκτώ περιφέρειες λόγω του κινδύνου για τσουνάμι και η προειδοποίηση περιελάμβανε περιοχές που είχαν πληγεί από το φονικό τσουνάμι της Ιαπωνίας το 2011.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn