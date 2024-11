Συναγερμός στο Παρίσι - Ιδιοκτήτης εστιατορίου κρατάει ομήρους στο 15ο διαμέρισμα

Ιδιοκτήτης εστιατορίου κρατά όμηρους τους εργαζόμενούς του, στο 15ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες για το περιστατικό, ένας ιδιοκτήτης εστιατορίου «L'Olivier» στο 15ο διαμέρισμα της πόλης, κρατάει όμηρους τουλάχιστον τέσσερις εργαζόμενούς του. Ήδη η αστυνομία έχει προχωρήσει στον αποκλεισμό της περιοχής και καλεί τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους.

Το εστιατόριο βρίσκεται στην περιοχή Issy-les-Moulineaux στο 15ο διαμέρισμα, ενώ δεν είναι γνωστό αν ο άνδρας είναι οπλισμένος, αλλά ούτε το κίνητρο της ομηρίας.

UPDATE:

BFMTV reports that the ongoing hostage situation in Issy-les-Moulineaux near Paris has occurred inside the pizzeria l'Olivier.

The metal blinds outside of the restaurant have reportedly been closed and this is making it difficult to determine what is happening inside. pic.twitter.com/LQD8sEPT29