Συναγερμός στην Κίνα καθώς πλησιάζει ο ισχυρός τυφώνας Matmo

Ακυρώνονται πτήσεις και δρομολόγια φεριμπότ, κλείνουν σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες εν αναμονή του Matmo

Συναγερμός στην Κίνα καθώς πλησιάζει ο ισχυρός τυφώνας Matmo
Φωτ. αρχείου από τυφώνα στην Κίνα / EPA
Οι κινεζικές Aρχές ακυρώνουν πτήσεις και δρομολόγια φεριμπότ σήμερα, εν αναμονή του τυφώνα Matmo.

Οι κινεζικές αρχές θα ακυρώσουν πτήσεις και δρομολόγια φεριμπότ στη νότια επαρχία Χαϊνάν το βράδυ του Σαββάτου, πριν από την άφιξη του τυφώνα Matmo, γεγονός που αναμένεται να διαταράξει την περίοδο αιχμής των ταξιδιών ενόψει των διακοπών στο νησί - θέρετρο.

Όλες οι πτήσεις προς και από το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της επαρχίας, αναμένεται να ακυρωθούν από τις 11 μ.μ. (ώρα Πεκίνου), σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, καθώς ο Matmo ενδέχεται να φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές στη νότια Κίνα, συμπεριλαμβανομένων των επαρχιών Γκουανγκντόνγκ και Γιουνάν.

Ο τυφώνας Matmo, ο οποίος προκάλεσε πλημμύρες στις Φιλιππίνες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αναμένεται να πλήξει την ξηρά περίπου το μεσημέρι της Κυριακής, προσεγγίζοντας από τα ανατολικά της Χαϊνάν, με αναμενόμενη μέγιστη ένταση ανέμων 42–48 μέτρα το δευτερόλεπτο.

Η Χαϊκού σχεδιάζει την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων, της εργασίας και των μεταφορών από το απόγευμα του Σαββάτου έως την Κυριακή, ενώ και η πόλη Ζαντζιάνγκ της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ πρόκειται να εφαρμόσει τα ίδια μέτρα από το Σάββατο, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua.

Κατά τη διάρκεια των οκτώ ημερών διακοπών που ξεκινούν με την Εθνική Ημέρα της Κίνας, την 1η Οκτωβρίου, (όταν ιδρύθηκε η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας) αναμένονταν να πραγματοποιηθούν περίπου 2,36 δισεκατομμύρια ταξίδια, με τον ημερήσιο μέσο όρο να προβλέπεται αυξημένος κατά 3,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με το Xinhua.

Η Χαϊκού είχε προγραμματίσει σχεδόν 150 πολιτιστικές εκδηλώσεις και πάνω από 10 αθλητικές διοργανώσεις κατά τη διάρκεια των διακοπών, ενώ η Σανιά είχε οργανώσει 170 δραστηριότητες τέχνης και τουρισμού, σύμφωνα με τους επίσημους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της επαρχίας Χαϊνάν.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης (CCTV), επικαλούμενα μετεωρολόγους, προειδοποίησαν το κοινό να παραμείνει σε εγρήγορση, καθώς ο Matmo θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στον τουρισμό και τις μεταφορές κατά την περίοδο αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Με πληροφορίες από Reuters

