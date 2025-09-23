ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Συναγερμός στη Νορβηγία: Έκρηξη στο κέντρο του Όσλο

Ζητήθηκε η απομάκρυνση των πολιτών - «Σπάνια κίνηση να σταλεί μήνυμα έκτακτης ανάγκης» σχολιάζει ο διεθνής Τύπος

Φωτογραφία από το Όσλο, στην περιοχή που σημειώθηκε έκρηξη / EPA/Terje Pedersen NORWAY OUT
LifO Newsroom
LifO Newsroom
Συναγερμός σήμανε στη Νορβηγία μετά από έκρηξη στο κέντρο του Όσλο.

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε, ότι προειδοποίησε τους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή, καθώς είναι πιθανό να υπάρχουν κι άλλοι εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Μέχρι ώρας δεν αναφέρθηκαν τραυματίες. Το σημείο της έκρηξης βρίσκεται κοντά σε ένα πανεπιστημιακό campus και περίπου 500 μέτρα μακριά από το βασιλικό παλάτι και την ισραηλινή πρεσβεία.

Σε μια σπάνια κίνηση, όπως την περιγράφει ο διεθνής Τύπος, οι αρχές έστειλαν «μήνυμα έκτακτης ανάγκης» στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων του Όσλο, προειδοποιώντας τους για την έκρηξη.

«Έχει σημειωθεί έκρηξη στην περιοχή (που ονομάζεται) Pilestredet. Δεδομένου ότι υπάρχει ακόμα εκρηκτικός μηχανισμός στην περιοχή, η αστυνομία επιθυμεί οι πολίτες να μείνουν μακριά από τα παράθυρα», ανέφερε το μήνυμα. «Προς το παρόν, δεν προβαίνουμε σε εκκένωση της περιοχής».

Το περιστατικό συνέβη σχεδόν μια μέρα μετά τις αναφορές για drone κοντά στα αεροδρόμια του Όσλο και της Κοπεγχάγης.

Σύμφωνα με το δίκτυο TV2, ένας 13χρονος συνελήφθη μετά την έκρηξη, η οποία εκτιμάται ότι προκλήθηκε από χειροβομβίδα.

Ο επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης, Øyvind Hammervold, επιβεβαίωσε ότι στο πλαίσιο της έρευνας έχουν τεθεί υπό κράτηση και άλλα άτομα.

Περίπου στις 21:30 (τοπική ώρα), η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε επιπλέον ελέγχους, λόγω υποψιών για την ύπαρξη επιπλέον χειροβομβίδων.

Ακολούθησαν ισχυροί θόρυβοι, με τις αρχές να δηλώνουν ότι «εξουδετέρωσαν αντικείμενα» που εντοπίστηκαν στην περιοχή.

Μάρτυρες περιέγραψαν, ότι άκουσαν «μια δυνατή έκρηξη», που έμοιαζε σαν «μεταλλικό κοντέινερ που πέφτει στο έδαφος».

Ελικόπτερο της αστυνομίας πετούσε πάνω από το σημείο, ενώ ισχυρές δυνάμεις με βαρύ οπλισμό είχαν αποκλείσει την περιοχή.

Με πληροφορίες από Reuters

 
 
