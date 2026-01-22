Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί  

Ο αριθμός των νεκρών από την σύγκρουση τρένων στην Ισπανία, αυξήθηκε σε 45.

Η Περιφέρεια της Ανδαλουσίας επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι η επιχείρηση διάσωσης που πραγματοποιήθηκε στα περίχωρα του Adamuz (Κόρδοβα) ανέσυρε δύο ακόμη πτώματα, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα, EL PAÍS.

Οι δύο σοροί ανήκουν σε άτομα που είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενα και αναζητούνταν. Στην επιχείρηση του εντοπισμού τους, συμμετείχαν 200 επαγγελματίες, οι οποίοι από τη Δευτέρα εργάζονταν 24 ώρες το 24ωρο με στόχο να βρουν θύματα ή εγκλωβισμένους και να απομακρύνουν από τις γραμμές τα βαγόνια των τρένων Iryo και Alvia, που συγκρούστηκαν την περασμένη Κυριακή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας, οι εργασίες εντοπισμού και αποκατάστασης είναι πολύ πιο αργές από το αναμενόμενο, επειδή κάθε βήμα που γίνεται πρέπει να εγκριθεί από την Guardia Civil. Δεν επιχειρείται μόνο να βρεθούν όσοι δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, αλλά και να απαντηθούν ερωτήματα γύρω από τα αίτια του συμβάντος.

Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Το μαύρο κουτί

Το μαύρο κουτί που εντοπίστηκε, αναμένεται να φωτίσει την υπόθεση και τις έρευνες. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το τοπικό μέσο ενημέρωσης cordopolis καθώς και η ισπανική εφημερίδα El Pais φέρνουν στο φως της δημοσιότητας συνομιλίες του μηχανοδηγού του μοιραίου τρένου με το κέντρο ελέγχου λίγο πριν το δυστύχημα.

Σύμφωνα με όσα έχουν εξετασθεί από το μαύρο κουτί, ο μηχανοδηγός φέρεται να ειδοποίησε στο πρώτο του μήνυμα το κέντρο ελέγχου, ενημερώνοντας για μία εμπλοκή στο σύστημα ηλεκτροδότησης. Στη συνέχεια, ο ίδιος αντιλαμβάνεται τον εκτροχιασμό και ενημερώνει ότι αρκετά βαγόνια έχουν μπει στην παρακείμενη γραμμή, τα οποία κινούνταν με αντίθετη κατεύθυνση άλλο τρένο. «Χρειάζομαι να σταματήσει επειγόντως η κυκλοφορία στις γραμμές», φέρεται να είπε.

Το Κέντρο Ελέγχου επιχείρησε, ανεπιτυχώς να συνομιλήσει με τον μηχανοδηγό του τρένου Alvia και κατά τις περιγραφές που παραθέτουν τα δύο τοπικά μέσα, δεν τα κατάφερε, ακριβώς επειδή ο μηχανοδηγός αυτός είχε ήδη χάσει τη ζωή του, είχε ήδη γίνει η μοιραία σύγκρουση.

Με πληροφορίες από El País

