Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Πού στρέφονται οι υποψίες για τα αίτια - Στους 40 οι νεκροί

Σε ένα κενό στις γραμμές, μεγαλύτερο από 30 εκατοστά, στρέφονται οι υποψίες για τα αίτια της φονικής σύγκρουσης δύο τρένων στην Ισπανία.

Σύμφωνα με τον νεότερο απόλογισμό που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας, στους 40 ανέρχονται- πλέον- οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων στη νότια Ισπανία.

«Υπάρχουν επιβεβαιωμένα 40 νεκροί» είπε ο Χουάν Μανουέλ Μορένο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Τις επόμενες 24 με 48 ώρες (…) θα γνωρίζουμε» τον οριστικό απολογισμό αυτού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, συμπλήρωσε.

Χθες το πρωί, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 39 νεκρούς.

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε ο Πέδρο Σάντσεθ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη νότια Ισπανία, με τον Ισπανό πρωθυπουργό να υπόσχεται μια «ενδελεχή και απολύτως διαφανή» έρευνα για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

«Θα μάθουμε την αλήθεια», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός, υποσχόμενος «απόλυτη διαφάνεια και σαφήνεια». Το τριήμερο εθνικό πένθος ξεκίνησε τα μεσάνυχτα και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη, είπε κατά τη διάρκεια σύντομης ομιλίας του στην Αδαμούθ, την πόλη της Ανδαλουσίας όπου συνέβη η τραγωδία.

Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: «Κλειδί» για τις έρευνες ο σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες

Οι ειδικοί που ερευνούν τα αίτια της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην οποία, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 40 άνθρωποι στην Ισπανία βρήκαν έναν σπασμένο αρμό στις σιδηροτροχιές, σύμφωνα με μια πηγή που ενημερώθηκε για τα αρχικά ευρήματα.

Τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας που εκτροχιάστηκε συγκρούστηκαν με τρένο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από τις ράγες. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβας, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης.

Οι τεχνικοί που έσπευσαν στο σημείο και αναλύουν τις ράγες, είδαν κάποια φθορά στον αρμό (τον λεγόμενο αμφιδέτη) που ενώνει δύο σιδηροδρομικές ράγες και αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και κάποιο καιρό, είπε η πηγή.

Διαπίστωσαν ότι ο ελαττωματικός σύνδεσμος δημιουργούσε ένα κενό ανάμεσα στα δύο τμήματα της σιδηροτροχιάς, το οποίο διευρύνθηκε καθώς τα τρένα συνέχιζαν να την χρησιμοποιούν, αναφέρει σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του το πρακτορείο Reuters.

Η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο, είπε ότι οι τεχνικοί πιστεύουν πως ο ελαττωματικός αρμός είναι το κλειδί για να βρεθεί η ακριβής αιτία του δυστυχήματος. Η Επιτροπή Έρευνας Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF) της Ισπανίας, που έχει αναλάβει την έρευνα, δεν απάντησε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Ο Άλβαρο Φερνάντεθ Ερέδια, ο πρόεδρος της Renfe, της διαχειρίστριας εταιρείας του δεύτερου τρένου, είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει για τα αίτια. Σχολίασε μόνο ότι οι συνθήκες ήταν «παράξενες» και ότι ουσιαστικά έχει αποκλειστεί το ανθρώπινο λάθος.

Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Προειδοποιήσεις από τον περασμένο Αύγουστο

Πάντως, το συνδικάτο των Ισπανών μηχανοδηγών είχε προειδοποιήσει τον περασμένο Αύγουστο με επιστολή του τη σιδηροδρομική εταιρεία ADIF για σοβαρή φθορά σε σιδηρογραμμές που χρησιμοποιούν οι αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας, περιλαμβανομένης αυτής στην οποία συγκρούσθηκαν δύο τρένα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που είδε το Reuters.

Λακκούβες, εξογκώματα και ανισορροπίες στις γραμμές ηλεκτροδότησης πάνω από τις αμαξοστοιχίες προκαλούν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα, αναφέρεται στην επιστολή που δημοσιοποιήθηκε μέσω του X και επιβεβαιώθηκε στο Reuters από ένα μέλος του συνδικάτου SEMAF, ενώ προστίθεται ότι μηχανοδηγοί ενημέρωναν «καθημερινά» την εταιρεία για τις ανησυχίες τους, χωρίς ωστόσο να αναληφθεί κάποια δράση.

Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Πού στρέφονται οι υποψίες για τα αίτια

Πάντως, σύμφωνα με την «El Mundo», ένα κενό στις γραμμές, μεγαλύτερο από 30 εκατοστά, είναι στο επίκεντρο των υποψιών για τα αίτια του δυστυχήματος.

«Η έρευνα για το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα από την απελευθέρωση των σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας στρέφει την Adif εναντίον της εταιρείας Iryo. Ένα σπάσιμο στη δεξιά ράγα της γραμμής στο χιλιόμετρο 318,7 του διαδρόμου υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Ανδαλουσίας είναι το σημείο όπου εστιάζουν οι προκαταρκτικές έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή μεταξύ ενός τρένου της Iryo που ταξίδευε προς τη Μαδρίτη και ενός τρένου της Renfe Alvia που ταξίδευε στην αντίθετη κατεύθυνση. Το δυστύχημα είχε στοιχίσει τη ζωή σε 40 ανθρώπους καθιστώντας το ως το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα από την απελευθέρωση αυτής της αγοράς» γράφει χαρακτηριστικά η «El Mundo».

«Αν και η σύγκρουση τρένων ήταν η κύρια αιτία του υψηλού αριθμού θανάτων, οι έρευνες επικεντρώνονται στον παράγοντα που προκάλεσε τη σύγκρουση και οδήγησε σε ένα ''παράξενο'' δυστύχημα. Μαζί με ομάδες έκτακτης ανάγκης, κατοίκους της περιοχής και την Πολιτική Φρουρά, τεχνικοί από την Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF), καθώς και εκπρόσωποι από τις Renfe και Iryo, ο διαχειριστής υποδομών Adif και εκπρόσωποι από τους κατασκευαστές των τρένων που κατέστρεψαν, μετέβησαν αμέσως στο σημείο. Πέρα από την τραγική κατάσταση, ο ρόλος τους είναι να προσδιορίσουν τι προκάλεσε τον εκτροχιασμό των βαγονιών» συνεχίζει το ισπανικό μέσο.

