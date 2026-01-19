ΔΙΕΘΝΗ
Ισπανία: Τριήμερο εθνικό πένθος κηρύχθηκε για το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Ο Ισπανός πρωθυπουργός υποσχέθηκε ενδελεχή έρευνα

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. ΕΡΑ
Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε σήμερα ο Πέδρο Σάντσεθ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη νότια Ισπανία.

O Ισπανός πρωθυπουργός υποσχέθηκε μια «ενδελεχή και απολύτως διαφανή» έρευνα για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους.

«Θα μάθουμε την αλήθεια», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός, υποσχόμενος «απόλυτη διαφάνεια και σαφήνεια».

Το τριήμερο εθνικό πένθος «θα ξεκινήσει απόψε τα μεσάνυχτα και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη», είπε κατά τη διάρκεια σύντομης ομιλίας του στην Αδαμούθ, την πόλη της Ανδαλουσίας όπου συνέβη η τραγωδία.

